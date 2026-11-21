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. Meciul s-a disputat la Slobozia, iar Petrolul are șanse mari să își piardă unul dintre jucătorii de bază. FANATIK a aflat că Adam Zaian este dorit în Egipt, transferul având șase să se realizeze în iarnă.

Petrolul, gata să îl piardă pe Adam Zaian

Petrolul este echipa revelație a acestui sezon din SuperLiga. Sub comanda portughezului Ricardo Sousa, prahovenii au reușit mai multe rezultate surprinzătoare care i-au menținut o bună parte din timp în jumătatea superioară a clasamentului. Cu un lot reformat în mercato de vară, ploieștenii au adus mai mulți jucători interesanți. Unul dintre aceștia este fundașul central Adam Zaian, în vârstă de 22 de ani. Transferat liber chiar din țara natală, jucătorul a strâns deja 14 apariții pentru „lupi”.

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FANATIK a aflat că Petrolul nu exclude vânzarea acestuia în iarnă. Din informațiile FANATIK, fotbalistul este în vizorul egiptenilor de la Al Ahly. Jumătate egiptean, Adam Zaian ar putea fi transferat fără probleme, întrucât nu ar intra pe lista alocată jucătorilor străini, ci direct pe cea a fotbaliștilor locali. Cotat la 300.000 de euro, el a evoluat anterior la mai multe formații din eșaloanele inferioare ale Olandei.

Petrolul riscă să piardă 8 puncte din cauza problemelor financiare

Problemele financiare împing Petrolul, echipă aflată în insolvență, să își vândă din jucători în perioadele de transferuri. Însă, până atunci, echipa este amenințată de o depunctare importantă. FANATIK a aflat în exclusivitate că formația prahoveană are două capete de acuzare, pentru care . Prahovenii riscă astfel să piardă o parte importantă din punctele câștigate pe teren și pentru care au alergat din greu, putând părăsi zona de play-off.

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„Nu avem resurse financiare care să ne ia mințile, dar sunt mulțumit”, explica antrenorul Ricardo Sousa la începutul lunii noiembrie. Lusitanul mai spunea și că își dorește ca echipa lui să aibă o identitate proprie și că are toate șansele să îndeplinească acest obiectiv: „Cel mai important aspect de când am ajuns în România, prioritatea mea a fost să construiesc o identitate, astfel încât, atunci când cineva privește spre teren, să poată spune: Asta înseamnă Petrolul!”.

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