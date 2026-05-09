Lovitură după lovitură pentru Real Madrid! Vinicius Junior ar putea ajunge în Premier League

Situația lui Vinicius Junior, cel care a negociat cu prelungirea contractului care este scadent în vara anului 2027, rămâne una neclară, iar de acest lucru ar putea să profite cei de la Manchester City.

Vinicius Junior ar putea să plece de la Real Madrid, iar Manchester City îl vrea pe atacantul brazilian

Transferat de Real Madrid pe când era un adolescent, de Flamengo, Vinicius Junior a reușit să se impună și să fie unul dintre cei mai buni jucători ai lumii în ultimii ani. Totuși, atacantul sud-american nu a fost întotdeauna considerat ca fiind piesa principală din atacul „Galacticilor”, asta mai ales după ce Kylian Mbappe a fost transferat de către formația iberică. Atmosfera pe Santiago Bernabeu a început să fie una din ce în ce mai tensionată, iar mulți specialiști au spus că nu există o formulă în care cei doi să joace și Real Madrid să câștige trofee.

Toate aceste discuții, care au fost coroborate cu anumite prestații mai puțin bune ale lui Vinicius Junior, au făcut ca negocierile pentru prelungirea contractului să nu fie duse la bun sfârșit, iar în acest moment fotbalistul brazilian mai are puțin și intră în ultimul an al înțelegerii sale cu echipa. Cei de la Manchester City caută să profite și, conform sunt gata să-l transfere pe atacantul celor de la Real Madrid în vară. Chiar dacă nu este specificată suma, este de așteptat ca Florentino Perez să dorească minim 100 de milioane de euro pentru jucătorul său.

Vinicius Junior vs Mbappe. Fotbaliștii de la Real Madrid s-au pronunțat

Relația dintre Vinicius Junior și este una bună, în ciuda tuturor speculațiilor, însă cu toate acestea se discută intens în presă despre faptul că echipa are nevoie de un lider solitar. Fotbaliștii de la Real Madrid, în marea lor majoritate, se pare că îl susțin pe jucătorul brazilian în detrimentul starului adus liber de contract de la PSG.

Se pare că atitudinea lui Kylian Mbappe de la antrenamente a contribuit decisiv în distanțarea sa față de coechipieri, mai ales în acest sezon, iar problemele cu atmosfera nu tocmai bună au fost și din această cauză. Acum rămâne de văzut dacă se va ajunge la o plecare a unuia dintre cele două staruri care se află în atacul grupării de pe Santiago Bernabeu.

Probleme mari la Real Madrid

Pentru cei de la Real Madrid acest final de sezon este unul care, cel mai probabil, se va termina fără un trofeu câștigat. Atmosfera din cadrul lotului a erupt la unul dintre antrenamentele din această săptămână, asta după ce Valverde și Tchouameni au avut un conflict fizic.

Fotbalistul francez l-a lovit pe coechipierul său, după ce acesta i-a reproșat că a dat informații în presă despre neînțelegerile dintre ei, iar sud-americanul a avut nevoie de transportul la spital și va fi absent de la meciul pe care Real Madrid îl joacă în câteva zile cu Barcelona.