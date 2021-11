Lovitură dură a judecătorilor pentru familia Luizei Melencu! Mama fetei dispărute și rudele ei, obligate să plătească

Cazul Caracal, așa cum este denumită dispariția Luizei Melencu (18 ani) și a Alexandrei Măceșanu (15 ani), este departe de finalizare, deși Gheorghe Dincă, bărbatul care le-ar fi sechestrat, violat și omorât, este reținut de mai bine de doi ani.

Dezamăgită de mersul anevoios al anchetei, familia Luizei Melencu încă mai speră într-o minune care să le readucă fata acasă. De pe 14 aprilie 2019, când a reclamat autorităților dispariția Luizei, mama fetei a intrat de câteva ori în conflict cu oamenii legii.

Prima ciocnire dintre Monica Melencu și autorități s-a petrecut în septembrie 2019, când femeia a fost amendată de DIICOT cu 5000 de lei pentru că nu s-a prezentat la sediul Direcției, unde urmau să i se preleveze probe biologice.

Familia Melencu, scandal uriaș cu procurorii

La acel moment, probele găsite în liziera unei păduri de lângă Caracal, despre care anchetatorii susțineau că i-ar fi aparținut Luizei Melencu.

”Asta sună a șantaj din partea procurorilor. Eu am stat 20 de ani cu el (n.r. cu Claudiu, soțul ei de atunci) și am doi copii. Dacă eu știu că e tatăl biologic al copilului, asta sună a șantaj. Eu am aflat de la televiziuni. Pe mine nu m-a sunat nimeni. Eu un alt test ADN nu fac”, a declarat furioasă mama Luizei Melencu.

Reacția Monicăi Melencu a fost declanșată atunci de știrea apărută pe surse în presă, în care apărea informația că soțul ei de atunci, Claudiu (între timp decedat, în decembrie 2020), nu ar fi fost tatăl natural al Luizei, după compararea probelor ADN.

Mamei Luizei Melencu i se anulase în 2019 o amendă de 5.000 lei

Ca urmare a valului colectiv de indignare, avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, a aruncat în spațiul public ideea organizării unui teledon, prin care oamenii să doneze banii necesari achitării amenzii, dacă procurorii vor merge până la capăt cu demersul lor.

Însă, la începutul lunii octombrie 2019, Giorgiana Hosu, noul procuror-șef interimar de la DIICOT, „a infirmat din oficiu ordonanţa procurorului de caz, prin care Monica Melencu a fost amendată cu suma 5.000 de lei”, așa cum nota atunci Antena 3. Și asta pentru că mama Luizei și-a dat până la urmă acordul pentru a-i fi prelevate noi probe biologice.

Și după ce Poliția încercase să o aducă pe femeie cu mandat, pentru a-i fi prelevate probele biologice.

De ce au fost amendate acum rudele Luizei Melencu

Surse medicale au confirmat atunci faptul că bunicul Luizei Melencu a fost internat din cauza inhalării de vapori de benzină, după ce bărbatul amenințase că își dă foc, în semn de protest. Monica, mama Luizei, a fost internată, după scandalul din curtea casei, cu dureri anginoase și a trebuit ținută câteva zile sub supraveghere medicală.

Conform FANATIK, la fix doi ani de la scandalul din septembrie 2019, într-un proces penal desfășurat la Tribunalul Olt și având ca obiect ”anulare/reducere amendă”, mama și bunicul Luizei, dar și mătușa fetei dispărute, au primit o veste proastă din partea judecătorilor.

Potrivit informațiilor FANATIK, pentru comportamentul avut în vară la una dintre înfățișările din procesul lui Gheorghe Dincă, Monica Melencu, Stelian Iordache și Cătălina Iordache au fost obligați recent de instanță, printr-o decizie definitivă, la achitarea unei amenzi de câte 5000 de lei fiecare!