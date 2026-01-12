Lovitură dură încasată de Cristiano Ronaldo! Ce i-a făcut antrenorul după ce a marcat în derby-ul Al Hilal – Al Nassr! Video

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo evoluează din 2023 la Al Nassr, dar nu a reușit să câștige titlul în Arabia Saudită, iar misiunea a devenit una extrem de dificilă și în acest sezon. Superstarul portughez a deschis scorul în derby-ul pe care echipa sa l-a disputat pe terenul lui Al Hilal, însă gazdele au punctat de trei ori după pauză și au obținut un succes extrem de important.

Lovitură dură pentru Cristiano Ronaldo. Ce s-a întâmplat în derby-ul Al Hilal – Al Nassr

Al Nassr a reușit să deschidă scorul în minutul 42 al partidei de la Riyadh cu Al Hilal, după o combinație între starurile echipei. Joao Felix a trimis o pasă lungă peste apărarea adversă pentru Kingsley Coman, care a deviat balonul până la Cristiano Ronaldo, iar starul portughez a înscris din fața porții.

WHO ELSE BUT HIM ‼️ Cristiano Ronaldo gives Al-Nassr the lead over Al-Hilal 🔥 — FOX Soccer (@FOXSoccer)

Partea secundă avea să fie însă una de coșmar pentru Al Nassr. În minutul 55, Simakan l-a faultat în careu pe Malcom, iar Al Hilal a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, care avea să fie transformată de Salem Al Dawsari. La câteva secunde după golul egalizator, Ruben Neves a dorit să ia balonul din poartă pentru ca gazdele să reia jocul cât mai repede, iar acest lucru nu a fost pe placul portarului Nawaf Al Aqidi, care l-a lovit pe portughez, fiind eliminat după ce arbitrul Francois Letexier a urmărit faza pe monitorul VAR.

Al Hilal a profitat de omul în plus și a trecut în avantaj în minutul 81, prin Mohamed Kanno, care a împins balonul în poartă după o centrare a lui Neves. Ronaldo a părăsit terenul în minutul 83, fiind înlocuit de brazilianul Wesley, iar „veteranul” portughez a făcut un gest dezaprobator către banca tehnică. Scorul final, 3-1, a fost stabilit în minutul 90+2 de Ruben Neves, care a transformat un nou penalty.

Cristiano Ronaldo was visibly frustrated after being subbed off as Al-Hilal took the lead over Al-Nassr 👀 — FOX Soccer (@FOXSoccer)

Titlul în Arabia Saudită: misiune imposibilă pentru Cristiano Ronaldo?

După acest rezultat, Al Hilal a ajuns la 38 de puncte și s-a distanțat la 7 lungimi de Al Nassr. Echipa lui Cristiano Ronaldo se află momentan pe locul 2, dar ar putea fi depășită de Al Taawon, care joacă miercuri pe terenul lui Al Ahli. Campioana en-titre, Al Ittihad, traversează un sezon dezamăgitor, ocupând momentan locul 6.

Revenit în Arabia Saudită, la Al Okhdood, Marius Șumudică se pregătește pentru un meci extrem de important. Marți, de la ora 17:25, Al Okhdood va primi vizita lui Al Kholood, o rivală din lupta pentru evitarea retrogradării. la meciul din etapa precedentă dintre Al Okhdood și Al Ahli.

Cristiano Ronaldo, în drum spre golul 1000

Cristiano Ronaldo a ajuns la 959 de goluri în carieră după reuşita din derby-ul cu Al Hilal, așadar portughezul mai are nevoie de doar 41 de reușite pentru a atinge borna de 1000 de goluri. În decembrie, , unde Ousmane Dembele a fost declarat „Jucătorul anului 2025”.