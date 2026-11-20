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Probleme mari pentru Laurențiu Reghecampf înaintea următoarelor meciuri ale FCSB! Meriton Korenica are șanse foarte mici să mai evolueze în 2026, după ce problemele la ligamente suferite în urma partidei cu Corvinul s-au dovedit mai serioase decât se credea inițial. Informația a fost dezvăluită în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA de Cristi Coste, care a oferit detalii și despre situația medicală a lui Florian Labonne și Denis Drăguș. Vestea vine într-un moment complicat pentru roș-albaștri, chiar înaintea confruntării cu FC Argeș.

Meriton Korenica nu va mai juca în 2026! Probleme serioase pentru FCSB

FCSB primește o veste proastă înaintea reluării campionatului. Laurențiu Reghecampf riscă să nu se mai poată baza în acest an pe Meriton Korenica, fotbalistul care se confruntă cu probleme medicale după partida disputată împotriva Corvinului. Deși inițial accidentarea nu părea atât de gravă, situația jucătorului este mai complicată. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, problemele la ligamente îi pun în pericol toate aparițiile rămase în 2026.

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Anunțul a fost făcut de Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, care a precizat că șansele ca mijlocașul să mai intre pe teren până la finalul anului sunt foarte reduse.

„Avem o informație importantă pentru FCSB, apropo de meciul cu Argeș. Meriton Korenica are probleme mai grave decât s-ar părea și nu va mai juca pentru FCSB în 2026. Sunt acele probleme la ligamente care au apărut după FCSB – Corvinul. Deci șansele sunt mici să mai joace Korenica anul ăsta”, a anunțat Cristi Coste, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Marcel Pușcaș, critică dură la adresa lui Korenica: „Până acum îi dădeam nota 4, hai 5!”

Vestea privind absența lui Meriton Korenica a provocat și o reacție neașteptată. Marcel Pușcaș a pus sub semnul întrebării până în prezent. Fostul conducător a susținut că prestațiile lui Korenica au fost sub așteptări și că echipa nu ar pierde foarte mult din punct de vedere sportiv prin absența sa.

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„Dar până acum a jucat Korenica la FCSB? Până acum îi dădeam nota 4, hai 5. Primul meci, parcă, a fost cel mai bun, apoi gata, a dispărut. De la meciul cu Petrolul, nimic. Au urmat 10 meciuri în care n-a jucat deloc”, a spus Marcel Pușcaș.

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Marcel Pușcaș a mers mai departe și a propus o soluție pentru Laurențiu Reghecampf în perspectiva absenței lui Korenica. Acesta consideră că antrenorul FCSB ar trebui să îi ofere mai multe șanse lui Stoian, argumentând că fotbalistul ar putea avea evoluții cel puțin comparabile cu cele ale mijlocașului accidentat: „Dacă joci așa, ce mi-e cu tine-n teren, ce mi-e fără tine…Bagă-l pe ăsta, pe Stoian. Și el poate juca la fel de prost, dar măcar e al tău”, a concluzionat Marcel Pușcaș.

Ronny Labonne e și el indisponibil

Korenica nu este singurul fotbalist de la FCSB care se confruntă cu probleme medicale serioase. Ronny Labonne se află într-o situație asemănătoare, iar revenirea sa pe teren până la finalul anului este, de asemenea, puțin probabilă.

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„Și el, dar și Labonne sunt în aceeași situație. El are o fractură la gleznă, ceva de genul. Nu e o intervenție de Marijana Kovačević. Oricum, când s-a făcut acea listă a FCSB-iștilor care sunt pe picior de plecare, și Labonne este acolo”, a dezvăluit moderatorul FANATIK SUPERLIGA.

Veste excelentă despre Drăguș după tratamentul de la Belgrad: „Se simte fizic foarte bine!”

În mijlocul problemelor medicale de la FCSB, Laurențiu Reghecampf primește și o veste încurajatoare. Denis Drăguș a revenit de la Belgrad, unde a urmat , iar informațiile obținute de FANATIK indică o îmbunătățire importantă a stării sale fizice.

Atacantul se simte foarte bine după o perioadă de trei-patru luni în care nu a fost la capacitate maximă. Tratamentul și ședințele efectuate în Serbia ar fi avut efectul dorit: „De asemenea, Drăguș, care s-a întors de la Belgrad, de la Marijana, în sfârșit, din ce informații avem, se simte fizic foarte bine după 3-4 luni. I-au făcut bine tratamentul și acele ședințe avute acolo. Deci Korenica nu, Labonne nu, Drăguș forță”, a completat Cristi Coste.