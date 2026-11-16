Lovitură dură pentru Adidas! UEFA a renunțat la contract pentru marea rivală

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UEFA a lansat o procedură de licitație, în luna martie a acestui an, pentru a-și găsi noul furnizor de accesorii sportive. În urma concursului, Adidas a pierdut colaborarea cu forul european, după un parteneriat întins pe durata a 26 de sezoane.

Adidas a pierdut colaborarea cu UEFA pentru mingile de joc

Conform publicației franceze , conducătorii UEFA au ajuns la un contract cu brandul de echipament și accesorii sportive Nike. Americanii vor furniza mingile de joc pentru cele mai importante competiții la nivel de cluburi de pe ”Bătrânul Continent”: Liga Campionilor, Europa League, Conference League, Supercupa Europei, Youth League și Liga Campionilor la Futsal.

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Contractul dintre cele două părți va intra în vigoare începând din sezonul viitor, pentru următoarele patru stagiuni, și va marca sfârșitul erei Adidas în cadrul competițiilor de club organizate de UEFA. De precizat este că este primul comerciant de mingi sportive care reușește să acopere toate cele trei competiții continentale la nivel de cluburi de seniori. Până în prezent, mingile utilizate în Liga Campionilor aveau un furnizor diferit față de cele pentru Europa League și Conference League.

Adidas nu va rămâne, totuși, complet pe dinafară. Brandul german se va ocupa de furnizarea mingilor de joc pentru competițiile europene ale echipelor naționale. Astfel, cel puțin până în 2028, baloanele folosite în duelurile din Liga Națiunilor și de la Campionatul European din Marea Britanie vor fi create de Adidas.

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Adidas este cel mai longeviv partener al FIFA

Forul mondial are o relație de colaborare de lungă durată cu brandul sportiv din Germania, bazat pe exclusivitate. Adidas a început colaborarea cu FIFA în 1970 și a rămas unul dintre cei mai fideli parteneri ai Federației Internaționale de Fotbal. Astfel, firma cu origini bavareze a produs mingile de joc pentru Cupele Mondiale din ultimii 56 de ani. Printre cele mai cunoscute modele se numără: Tango, Azteca, Questra, Jabulani, Tricolore, +Teamgeist și .

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Colaborarea dintre cele două entități nu se limitează numai la mingi de joc. Compania furnizează echipamentul oficialilor, arbitrilor și al personalului care participă la Cupele Mondiale, atât la masculin cât și la feminin, turneelor mondiale de juniori, dar și al competițiilor globale de futsal și fotbal pe plajă. De asemenea, Adidas oferă sprijin logistic în campaniile FIFA din proiectul Football for Hope.