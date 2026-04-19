Sport

Lovitură dură pentru Bayern Munchen în Champions League! Starul bavarezilor ratează restul sezonului, inclusiv Cupa Mondială

Ciprian Păvăleanu
19.04.2026 | 10:10
ULTIMA ORĂ
Serge Gnabry, out de la Bayern Munchen!
ADVERTISEMENT

Bayern Munchen a primit o lovitură foarte dură înaintea semifinalei cu PSG din Champions League și a celei cu Leverkusen din Cupa Germaniei. Serge Gnabry, unul dintre jucătorii importanți ai clubului bavarez, s-a accidentat și va absenta pentru următoarele 3-4 luni, după ce a suferit o ruptură musculară gravă la mușchiul adductor al coapsei.

Bayern Munchen are șansa unei triple istorice în acest sezon. În campionat, echipa antrenată de Vincent Kompany mai are nevoie de un punct pentru a ridica trofeul, în Cupa Germaniei se află în semifinale, unde va întâlni Bayer Leverkusen, la fel și în UEFA Champions League, unde o va înfrunta pe „Regina Europei” PSG.

ADVERTISEMENT

Antrenorul belgian a primit o lovitură dură înaintea acestor evenimente foarte importante. Serge Gnabry a suferit o ruptură musculară gravă, iar Bayern Munchen a informat printr-un comunicat că fotbalistul său va fi indisponibil pentru următoarea perioadă. Chiar dacă nu a specificat durata, presa crede că el și-a terminat sezonul.

Cotidianul german Bild anunță că o astfel de accidentare l-ar putea ține departe de gazon între 2 și 3 luni, în timp ce Sky Sport anunță o absență între 3 și 4 luni. În oricare dintre aceste cazuri, Gnabry nu va mai juca în acest sezon și va lipsi și din lotul Germaniei pentru Campionatul Mondial, întrucât Julian Nagelsmann va anunța lotul în mai puțin de o lună.

ADVERTISEMENT
Cine îi poate lua locul lui Gnabry la Bayern Munchen

Chiar dacă el a fost un jucător foarte bun în ultima perioadă, șansele lui au apărut în acest sezon în urma accidentării groaznice a lui Jamal Musiala. Revenit ușor-ușor după indisponibilitatea de multe luni, în urma contactului horror pe care l-a avut cu Donnarumma la Campionatul Mondial al Cluburilor, tânărul playmaker ar putea fi o variantă excelentă pentru a-l înlocui pe Gnabry.

ADVERTISEMENT
Serge Gnarby a evoluat în ultima vreme ca număr 10, întrucât este greu spre imposibil ca cele două extreme ale lui Bayern Munchen, Luis Diaz și Michael Olise, să poată fi scoase de pe postul lor preferat. Kompany a încercat în ultimele trei luni să îi redea ritmul fotbalistului de 23 de ani, iar acum va fi momentul în care Musiala trebuie să-și arate din nou magia pe teren.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Deranjat că nu a fost convocat la echipa națională, fotbalistul român a aflat...
iamsport.ro
Deranjat că nu a fost convocat la echipa națională, fotbalistul român a aflat motivul absenței sale
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!