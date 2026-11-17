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CSM București a suferit prima înfrângere din acest sezon din Liga Florilor, 22-25 cu Râmnicu Vâlcea. „Tigroaicele” se îndepărtează astfel de titlu, chiar dacă este abia primul mare pas greșit comis pe plan intern.

Primul eșec pentru CSM București în acest sezon din Liga Florilor

În urmă cu două zile, CSM București primea vizita lui Brest în etapa 8 din Champions League handbal feminin. „Tigroaicele” și-au luat revanșa, și păstrând astfel șanse la primele două locuri, care asigură calificarea direct în sferturile de finală. Acum, bucureștencele nu au mai avut același noroc. CSM București a cedat în deplasarea cu Râmnicu Vâlcea. Echipa antrenată de Iulia Curea, după despărțirea de Bojana Popovic, așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate, a arătat mari carențe în deplasarea de la Vâlcea.

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„Tigroaicele” mai înregistraseră anterior un pas greșit pe 15 octombrie, anume remiza 32-32 cu Baia Mare, după ce au condus la cinci goluri. Eșecul suferit acum compromite și mai tare șansele la titlu. Atacul a funcționat greoi, iar gazdele au profitat din plin de erorile defensive ale bucureștencelor, impunându-se 25-22. Marele beneficiar al pasului greșit făcut de CSM București este Gloria Bistrița. Ardelencele și-au respectat statutul de favorite și au defilat în această etapă, scor 41-22 cu FCM Târgu Mureș.

Clasamentul din Liga Florilor

În urma acestor rezultate, ierarhia la vârf arată îngrijorător pentru bucureștence. Gloria Bistrița se află pe prima poziție, cu 20 de puncte (maxim după 10 etape). CSM București o urmează, cu 17 puncte. Dacă trupa din Bistrița va continua parcursul aproape perfect și nu va mai comite pași greșiți, titlul va rămâne pentru al doilea an la rând în Ardeal. Sezonul trecut, amintim că diferența la final a fost de un singur punct, tot în favoarea bistrițencelor.

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Ce urmează pentru „tigroaice”

Pentru a mai spera la titlu, CSM București este obligată nu doar să câștige pe linie până la finalul sezonului, ci și să se impună în meciurile directe cu rivala la titlu. Primul mare duel direct din Liga Florilor din acest sezon este programat tocmai la începutul lunii ianuarie 2027, pe terenul celor de la Bistrița (după ce Gloria a câștigat deja semifinala Supercupei cu 40-38 după prelungiri).

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Până atunci, CSM București trebuie să-și revină rapid din șocul de la Vâlcea. Următorul test din campionat este programat pe 20 noiembrie, împotriva celor de la Zalău, în timp ce liderul Gloria Bistrița se va duela în aceeași zi cu Dunărea Brăila. Între aceste dueluri, CSM București va mai evolua și pe plan extern. „Tigroaicele” vor primi vizita maghiarelor de la Ferencvaros, care ocupă locul 2 în Grupa A (12 puncte), pe 9 ianuarie.