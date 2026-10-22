Sport

Lovitură dură pentru Dacia! Cum au fost afectate modelele Logan și Sandero

Mihai Dragomir
22.10.2026 | 14:42
Lovitura dura pentru Dacia Cum au fost afectate modelele Logan si Sandero
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Lovitură importantă pentru Dacia. Ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Foto: Colaj FANATIK.
Seism pe piața auto din Europa! Dacia a primit o lovitură neașteptată în cea de-a noua lună a anului. Ce se întâmplă cu modelele Logan și Sandero, de fapt.
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Dacia, care se laudă cu două modele noi: Dacia Spring 2027 și Dacia Striker, a încasat o lovitură neașteptată. După ani de dominație autoritară, modelele emblematice Logan și Sandero au înregistrat scăderi masive în clasamentele de înmatriculări de pe continent. Datele oficiale analizate de presă arată o lună septembrie extrem de dificilă pentru uzina românească, vânzările suferind reculuri severe pe mai multe segmente-cheie.

Dacia, cădere liberă. Ce spun cifrele despre cele mai populare modele

Dacă pentru modelul Sandero scăderea a fost una dureroasă, situația lui Dacia Logan poate fi descrisă fără rezerve drept o prăbușire totală. În luna septembrie, sedanul produs la Mioveni a înregistrat un declin semnificativ de 35%, oprindu-se la un volum extrem de modest de doar 1.177 de unități înmatriculate în Europa. Logan a fost lansat inițial în anul 2004, punând capăt clasicelor modele oferite până atunci de Dacia. Sandero a fost lansat ulterior, în 2008, fiind varianta hatchback. Dacia are un portofoliu divers în acest moment, însă nici celelalte modele produse nu o duc mai bine din punct de vedere al cifrelor.

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Mai exact, Dacia Duster a pierdut 10,3% (12.051 exemplare), iar Dacia Bigster a înregistrat o scădere și mai accentuată, de 19,1% (5.773 de unități). În total, brandul Dacia a înmatriculat pe piața europeană în septembrie 44.253 de autoturisme, în scădere cu 11% față de perioada similară din anul precedent. Anul trecut, Dacia stabilea recordul anual de vânzări și înmatriculări ale mașinilor sale, când a vândut 697.408 vehicule (în creștere cu 3,1% față de 2024), atingând totodată un prag de peste 10 milioane de mașini vândute din 2004 încoace. Cele mai vândute două modele anul trecut au fost Dacia Sandero: 289.295 unități (cel mai înmatriculat model din Europa), urmat de Dacia Duster: 193.974 unități.

Dacia, lăsată în spate de competitorii străini

Tesla este principalul brand care a contribuit la cifrele în scădere înregistrate de Dacia. Brandul american este la mare căutare. Spre exemplu, Tesla Model Y a explodat cu o creștere de 54% (40.971 de unități), în timp ce Model 3 a dublat aproape performanța, urcând cu 102% (25.058 de unități). Cele două modele americane s-au instalat autoritar pe primele două locuri în clasamentul european al lunii trecute, împingând-o pe Sandero pe poziția secundă și pe VW Golf (care a crescut ușor cu 2,3%, ajungând la 18.141 unități) pe locul al treilea.

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Dacia Sandero rămâne, momentan, pe locul secund, cu 163.332 de unități vândute (în scădere cu 11,2%), în timp ce VW Golf completează podiumul cu 151.796 de exemplare. La nivelul primelor trei trimestre, totalul vânzărilor Dacia în Europa a consemnat un declin de 10%, oprindu-se la 405.548 de vehicule. Pe piața mașinilor rulate (SH) și la nivelul tranzacțiilor cu autoturisme din Europa, modelele cele mai populare și revândute frecvent sunt dominate de hatchback-uri europene și SUV-uri compact. VW Golf rămâne liderul în această categorie, urmat de Renault Clio, VW Passsat și Skoda Octavia.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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