Lovitură dură pentru ”dispărutul” Roman Abramovich. Schema de fraudă de care e acuzat fostul patron al clubului Chelsea

Roman Abramovich a dat de belea, după ce autoritățile cipriote a depus acuzații penale împotriva sa privind schema fictivă de închiriere de iahturi. Scopul autorităților este de a recupera peste 25 de milioane de euro în taxe sustrase de compania oligarhului.

Roman Abramovich, vizat într-un dosar de proporții. Fostul patron al Chelsea, acuzat că evita taxele printr-o schemă de fraudare cu iahturi de lux

În urmă cu o săptămână a fost depus un rechizitoriu împotriva foștilor directori ai Blue Ocean Yacht Management, o companie cu sediul în Cipru aflată în centrul unui aranjament care i-a permis afaceristului să pretindă în mod fals scutiri masive de taxe pentru flota sa de iahturi de lux.

Schema, evaluată la milioane de euro, a ieșit la iveală în urma unei investigații publicate în luna ianuarie de , împreună cu BBC, The Guardian și membrul rețelei cipriote a CCRP, CIReN.

Investigația a scos la iveală faptul că între 2005 și 2012 Blue Ocean a operat o afacere fictivă de închiriere de iahturi pentru a evita plata TVA-ului la cheltuieli precum combustibili, provizii și întreținere. Aranjamentul implica o structură complexă prin care superiahturile lui Abramovich, deținute printr-un set de companii înregistrate în Insulele Virgine Britanice, erau închiriate de Blue Ocean, care la rândul său le subînchiria altor companii.

Rechizitoriu și proces la Limassol. Cipru vrea să recupereze 25 de milioane de euro

Acestea păreau clienți independenți, dar erau de fapt controlate de unul din trusturile offshore ale lui Abramovich. Schema permitea clasificarea iahturilor drept nave comerciale, scutindu-le de taxele europene. În realitate, Abramovich „închiria” iahturile de la el însuși.

Într-o declarație transmisă CIReN, comisarul fiscal al Ciprului, Sotiris Markides, a oferit detalii despre rechizitoriu. „Cazul a fost depus astăzi, iar data procesului a fost stabilită pentru 9 octombrie 2025 la Tribunalul Districtual Limassol. Cazul îi vizează pe directorii Blue Ocean, care sunt acuzați de infracțiuni penale în baza legislației privind TVA”, menționează Markides. El nu a dezvăluit numele foștilor directori și nici alte detalii ale acuzațiilor. Acționarul companiei, Corpserve (Trustees) Limited, nu a răspuns solicitării de comentariu din partea CIReN.

Ani de dispută între Blue Ocean și autoritățile cipriote privind datoriile fiscale

Cazul care urmează este cea mai recentă evoluție din saga de ani buni între Blue Ocean și guvernul cipriot privind plata taxelor. În anul 2012, autoritățile fiscale cipriote au început să urmărească firma pentru plata TVA-ului restantă. Anul trecut, deși pierduse procesul la Curtea Supremă a țării, Blue Ocean a fost dizolvată fără a achita datoria de milioane de euro.

În iunie, după ce investigația celor de la The Bureau of Investigative Journalism a provocat indignare printre parlamentarii ciprioți, comisarul fiscal a obținut un ordin judecătoresc privind refinanțarea companiei, astfel încât facturile restante să poată fi recuperate și să fie depuse acuzațiile. Avocații lui Abramovich au negat anterior orice acuzație potrivit căreia miliardarul ar fi știut de schemă sau ar avea vreo responsabilitate pentru tentativa de evaziune fiscală.

Roman Abramovich, de la glorie la cădere. Patronul a adus 21 de trofee pentru Chelsea

Roman Abramovich a fost unul din cei mai prolifici patroni de echipe de fotbal. A fost proprietarul Chelsea din 2003 până în 2022, perioadă în care clubul britanic a câștigat 21 de trofee majore, incluzând 5 titluri în Premiere League și 2 Champions League. Abramovich a vândut clubul în mai 2022 către un consorțiu condus de Todd Boehly și Clearlake Capital, pe aproximativ 4 miliarde de lire sterline.

Declinul ca patron de club a început după izbucnirea războiului din Ucraina. Abramovich, de origine rusă, a fost una din țintele sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană și Marea Britanie tuturor oligarhilor ruși, el fiind suspectat pentru legăturile sale strânse cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

Autoritățile au subliniat că averea lui Abramovich provine în bună măsură din companii rusești de importanță strategică, cum ar fi Sibneft, pe care a vândut-o în 2005 către Gazprom pentru 13 miliarde $. A mai fost acuzat că a sprijinit industrii cheie ale statului rus, inclusiv oțel și energie, esențiale pentru aparatul militar. După invazia din Ucraina din februarie 2022, Abramovich a fost sancționat pentru că, indirect, prin companiile sale și prin relațiile de afaceri, ar fi contribuit la finanțarea capacității Rusiei de a purta războiul.

Oligarhul în exil: viața discretă a lui Abramovich, între Istanbul, Sochi și Tel Aviv

Potrivit presei internaționale, Abramovich ar trăi în prezent în Turcia, țară care nu a impus . Se pare că și-ar fi stabilit reședința pe termen lung la Istanbul. Acesta ar fi închiriat acolo o vilă luxoasă, pe partea asiatică a orașului, cu chirii lunare ridicate la 40-50.000 de lire pe lună.

Abramovich își împarte timpul între Istanbul, Sochi (Rusia) și Tel Aviv (Israel), având și cetățenie israeliană. Nu este foarte sigur unde s-ar ”ascunde” Abramovich de problemele sale penale. Conform unor surse din presa germană, al Chelsea ar locui la Moscova.