Lovitură dură pentru FCSB și Rapid la tragerea la sorți a țintarului SuperLigii. Anunț oficial al LPF

ADVERTISEMENT

LPF a organizat tragerea la sorți a țintarului pentru stagiunea următoare a SuperLigii, dar înainte a acordat premiile pentru sezonul precedent. Iar marile perdante au fost FCSB și Rapid, care nu s-au ridicat la nivelul așteptat.

FCSB și Rapid nu au niciun jucător în echipa ideală a sezonului trecut din SuperLiga

După ce s-au oferit premiile individuale pentru cel mai bun antrenor – Filipe Coelho, cel mai bun jucător – Jovo Lukic și cel mai bun fotbalist U21 – Lorenzo Biliboc, LPF a dezvăluit cum arată echipa ideală a SuperLigii.

ADVERTISEMENT

Așa cum era de așteptat, FCSB, care a evoluat doar în play-out, și Rapid, care a fost marea dezamăgire a play-off-ului, nu au niciun reprezentat în cel mai bun ”11” al fotbalului românesc din 2025-2026.

Cum arată echipa ideală a sezonului trecut din SuperLiga

Echipa ideală este dominată de Universitatea Craiova, care dă patru jucători după ce a reușit eventul. Imediat în spatele oltenilor se află vicecampioana U Cluj și Dinamo, ambele cu câte trei reprezentanți. Cel de-al 11-lea jucător vine de la CFR Cluj, care a avut o a doua parte de stagiune excelentă și a prins ultima poziție a podiumului.

ADVERTISEMENT

Gertmonas – Mora, Boateng, Romanchuk, Opruț – Macalou, Mekvabishvili, Cîrjan, Korenica – Al Hamlawi, Lukic

Trebuie remarcat faptul că doi dintre acești jucători au părăsit deja campionatul României în această vară. Portarul lituanian Edvinas Gertmonas a ajuns la final de contract cu U Cluj și . Aceeași situație și cu fundașul togolez Kennedy Boateng, care și-a încheiat conturile cu Dinamo și .

ADVERTISEMENT

Programul etapelor din SuperLiga, sezonul 2026-2027

Așadar, în mai puțin de o lună, mai exact în wekeend-ul 18-19 iulie, se va da startul unei noi ediții în SuperLiga. LPF a organizat tragerea la sorți a țintarului, iar .

ADVERTISEMENT

Campioana Universitatea Craiova va avea parte de un , pe lângă partidele de campionat urmând să mai joace în cupele europene și Cupa României. Astfel, ”alb-albaștrii” vor fi nevoiți să evolueze din 3 în 3 zile până la finalul anului, dacă vor intra într-o grupă europeană.