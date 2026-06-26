Sport

Lovitură dură pentru FCSB și Rapid la tragerea la sorți a țintarului SuperLigii. Anunț oficial al LPF

FCSB și Rapid au fost marile dezamăgiri ale sezonului precedent, iar acest lucru s-a văzut și la tragerea la sorți a țintarului SuperLigii. Ce s-a întâmplat cu cele două forțe ale Capitalei.
Bogdan Ciutacu, Traian Terzian
26.06.2026 | 17:58
Lovitura dura pentru FCSB si Rapid la tragerea la sorti a tintarului SuperLigii Anunt oficial al LPF
SPECIAL FANATIK
Vestea proastă primită de FCSB și Rapid înainte de tragerea la sorți a țintarului SuperLigii. Sursă foto: colaj Fanatik
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LPF a organizat tragerea la sorți a țintarului pentru stagiunea următoare a SuperLigii, dar înainte a acordat premiile pentru sezonul precedent. Iar marile perdante au fost FCSB și Rapid, care nu s-au ridicat la nivelul așteptat.

FCSB și Rapid nu au niciun jucător în echipa ideală a sezonului trecut din SuperLiga

După ce s-au oferit premiile individuale pentru cel mai bun antrenor – Filipe Coelho, cel mai bun jucător – Jovo Lukic și cel mai bun fotbalist U21 – Lorenzo Biliboc, LPF a dezvăluit cum arată echipa ideală a SuperLigii.

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Așa cum era de așteptat, FCSB, care a evoluat doar în play-out, și Rapid, care a fost marea dezamăgire a play-off-ului, nu au niciun reprezentat în cel mai bun ”11” al fotbalului românesc din 2025-2026.

Cum arată echipa ideală a sezonului trecut din SuperLiga

Echipa ideală este dominată de Universitatea Craiova, care dă patru jucători după ce a reușit eventul. Imediat în spatele oltenilor se află vicecampioana U Cluj și Dinamo, ambele cu câte trei reprezentanți. Cel de-al 11-lea jucător vine de la CFR Cluj, care a avut o a doua parte de stagiune excelentă și a prins ultima poziție a podiumului.

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  • Gertmonas – Mora, Boateng, Romanchuk, Opruț – Macalou, Mekvabishvili, Cîrjan, Korenica – Al Hamlawi, Lukic

FCSB Rapid SuperLiga

Trebuie remarcat faptul că doi dintre acești jucători au părăsit deja campionatul României în această vară. Portarul lituanian Edvinas Gertmonas a ajuns la final de contract cu U Cluj și a semnat în Elveția cu Servette Geneva. Aceeași situație și cu fundașul togolez Kennedy Boateng, care și-a încheiat conturile cu Dinamo și ar urma să meargă în Arabia Saudită, la Al-Fateh.

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Programul etapelor din SuperLiga, sezonul 2026-2027

Așadar, în mai puțin de o lună, mai exact în wekeend-ul 18-19 iulie, se va da startul unei noi ediții în SuperLiga. LPF a organizat tragerea la sorți a țintarului, iar programul complet al meciurilor din fiecare etapă îl găsiți aici.

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Campioana Universitatea Craiova va avea parte de un start de stagiune extrem de aglomerat, pe lângă partidele de campionat urmând să mai joace în cupele europene și Cupa României. Astfel, ”alb-albaștrii” vor fi nevoiți să evolueze din 3 în 3 zile până la finalul anului, dacă vor intra într-o grupă europeană.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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