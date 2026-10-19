Lovitură dură pentru Luis Enrique! Starul lui PSG ratează super-meciul cu Barcelona din Champions League

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PSG a revenit de la 0-1 în meciul jucat sâmbătă pe terenul lui Strasbourg și a reușit să învingă cu 3-1, însă a plătit și un preț pentru acest succes. Intrat pe teren în minutul 53, fundașul stânga Nuno Mendes (24 de ani) a acuzat o problemă medicală după meci și va rata partida cu Barcelona din Champions League, programată marți, de la ora 22:00. Ce alte absențe au cele două formații.

Nuno Mendes ratează PSG – Barcelona. Ce alternative are Luis Enrique

Nuno Mendes s-a accidentat la coapsă în meciul pe care PSG l-a câștigat cu 3-1 pe terenul lui Strasbourg și nu va putea să evolueze contra Barcelonei, aspect dezvăluit de publicația franceză . Introdus în startul reprizei secunde, acesta și-a lăsat echipa în inferioritate numerică din minutul 86, deoarece nu a mai putut continua jocul, iar Luis Enrique efectuase toate schimbările. Așadar, tehnicianul va trebui să apeleze la o altă soluție pe acest post, iar misiunea fotbalistului nu va fi una ușoară, deoarece acesta îl va avea ca adversar direct pe starul catalanilor, Lamine Yamal.

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Principala variantă este Lucas Digne, însă Luis Enrique ar putea să îl titularizeze și pe celălalt fundaș stânga „de meserie” din lot, Lucas Hernandez. În cazul în care va dori să improvizeze, antrenorul campioanei Europei ar putea să mizeze pe Warren Zaire-Emery, care a evoluat în banda stângă a defensivei în startul sezonului, când Nuno Mendes a fost suspendat.

Ce alte absențe au PSG și Barcelona înainte de meciul din Champions League

Dincolo de absența lui Nuno Mendes, Luis Enrique nu va putea să conteze nici pe Senny Mayulu la meciul cu Barcelona. Francezul s-a accidentat într-o partidă a naționalei U21 și nu a jucat deloc în octombrie. De cealaltă parte, Barcelona are patru absențe certe pentru partida de pe Parc des Princes. Roony Bardghji, care s-a accidentat grav la genunchi înainte de startul sezonului, și Andreas Christensen, afectat de o problemă musculară, lipsesc de mai mult timp, iar Hansi Flick a primit două vești neplăcute după meciul cu Betis, câștigat cu 5-2.

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Eric Garcia și Jules Kounde s-au accidentat și vor rata meciul de la Paris. Francezul ar putea reveni înainte de , care va avea loc duminică, 25 octombrie, însă fundașul iberic are o accidentare mai serioasă și va lipsi timp de 3-4 săptămâni, urmând să rateze și partidele cu Alaves, Aston Villa și Atletico Madrid. Gerard Martin a acuzat și el o problemă în timpul meciului cu Betis, fiind schimbat la pauză, și este incert pentru jocul cu PSG. Raphinha, care s-a accidentat în timpul pauzei internaționale, a revenit pe gazon în victoria obținută contra lui Betis și ar urma să fie disponibil pentru meciul de .