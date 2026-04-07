Lovitură dură pentru Rapid! Ar putea rata tot restul sezonului și pregătirea de vară

din SuperLiga, asta după ce a fost învinsă pe teren propriu de Universitatea Cluj, 1-2, după ce a condus la pauză cu 1-0. Formația giuleșteană l-a pierdut și pe Cătălin Vulturar, cel care a ieșit accidentat, iar veștile nu sunt tocmai bune.

Noi vești proaste pentru Rapid după eșecul suferit cu Universitatea Cluj

Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a anunțat că fotbalistul de 22 de ani care a ieșit cu probleme la umăr o să absenteze sigur la următoarele două meciuri, cu FC Argeș, acasă, și cu Universitatea Craiova, în deplasare. Totuși, există temerea că acesta ar putea să fie accidentat mai grav și să necesite operație, ceea ce ar duce la încheierea sezonului pentru el și revenirea în trupa giuleșteană de abia în stagiunea următoare.

„Vulturar a efectuat un RMN. Să vedem. Sper să nu fie ceva la ligament, să nu fie nevoie de operație. Oricum, el va lipsi minim 2 meciuri. Dacă e vorba de operație, e clar că nu-l vom mai putea folosi sezonul ăsta și să piardă și vara. Varianta cea mai optimistă e că va lipsi doar două meciuri”, a spus Victor Angelescu la .

Kader Keita și Jakub Hromada sunt cei doi jucători care pot să-l înlocuiască pe Cătălin Vulturar în primul 11 gândit de Costel Gâlcă, pe poziția de număr 6.

Victor Angelescu spune că nu se aștepta la o înfrângere în meciul cu Universitatea Cluj

a vorbit despre modul în care giuleștenii au gestionat partida cu Universitatea Cluj și spune că nu se aștepta ca rezultatul final să fie în favoarea oaspeților. În același timp, Angelescu a recunoscut că nu a fost mulțumit de modul în care înlocuitorul lui Vulturar a intrat în meci.

“E supărare mare, ce să fie? A doua repriză nu mi-o explic, nu mă gândeam că pierdem meciul ăsta. Am început bine, am făcut o repriză foarte bună, apoi am făcut un joc de nefăcut. Nu mă refer la goluri sau greşeli, trebuia să gestionăm jocul mai bine. Nu ne-am regăsit şi e ciudat. Să faci prima repriză aşa, chiar cu 2-0 la pauză, iar în a doua să joci în tranziţii şi contre. S-a accidentat Vulturar, dar am interpretat prost repriza a doua. A intrat Hromada, care putea face un joc mai bun, dar jocul ţine de jucători, iar la golul egalizator sunt trei greşeli”, a mai spus Angelescu.