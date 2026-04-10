Lovitură dură pentru Rapid! Unul dintre cei mai în formă jucători e out!

Rapid și-a diminuat semnificativ șansele la titlu după ce a pierdut împotriva lui U Cluj, iar înainte de meciul cu FC Argeș a mai primit o veste proastă. Cătălin Vulturar, unul dintre cei mai în formă fotbaliști ai lui Costel Gâlcă, a suferit o disjuncție acromio-claviculară și ar putea lipsi pentru o perioadă destul de lungă.

Cătălin Vulturar s-a accidentat! Cât ar putea lipsi mijlocașul Rapidului

Cătălin Vulturar se afla într-o formă foarte bună în acest play-off, după ce a înscris două goluri în primele trei etape, contra lui Dinamo și U Cluj. Din păcate pentru giuleșteni, el a ieșit accidentat în minutul 34 al partidei contra „șepcilor roșii”, iar în urma testelor medicale s-a constatat că a suferit o disjuncție acromio-claviculară, ceea ce reprezintă o leziune la nivelul articulației umărului.

„𝐁𝐮𝐥𝐞𝐭𝐢𝐧 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥 Accidentat la umăr în meciul cu Universitatea Cluj, Cătălin Vulturar a efectuat o serie de investigații în urma cărora s-a constat că a suferit o disjuncție acromio-claviculară. Durata estimativă a recuperării va fi stabilită în perioada următoare. Multă sănătate și recuperare rapidă, Cătă!”, au anunțat cei de la Rapid pe social media.

În funcție de gravitatea accidentării și dacă va fi nevoie de operație, mijlocașul ar putea lipsi de la câteva săptămâni la câteva luni. Dacă leziunea ar fi una ușoară, Vulturar ar putea reveni la antrenamente chiar după una sau două săptămâni, însă dacă se va ajunge la concluzia că are nevoie de

Rapidul lui Costel Gâlcă, duel de totul sau nimic cu FC Argeș

Giuleștenii începuseră foarte bine acest play-off, cu o victorie în derby-ul cu Dinamo, însă au continuat cum nu s-ar fi așteptat. iar în acest moment se regăsesc pe poziția a 3-a, la cinci puncte distanță de lider cu șapte etape rămase de disputat.

În cazul unui nou eșec, Rapid ar putea fi incertă chiar și pentru locurile de cupe europene. De unde era văzută drept una dintre principalele contracandidate la titlu, o înfrângere luni seară ar putea să o lase pe poziția a 5-a la finalul etapei, asta dacă și CFR Cluj ar câștiga împotriva lui Dinamo.