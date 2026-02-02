Sport

Lovitură dură pentru Real Madrid! Cât lipsește Jude Bellingham după ce a ieșit accidentat în minutul 8 al meciului contra echipei lui Andrei Rațiu

„Los blancos” au primit un verdict dur în cazul accidentării lui Jude Bellingham din partida Real Madrid - Rayo Vallecano. Cât lipsește englezul din lotul galacticilor și ce meciuri importante ratează
Ciprian Păvăleanu
02.02.2026 | 22:25
ULTIMA ORĂ
Jude Bellingham a ieșit accidentat după doar 8 minute pe teren în meciul Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1. Foto: hepta.ro
Real Madrid a câștigat la limită duelul cu Rayo Vallecano, însă a pierdut un fotbalist extrem de important. Jude Bellingham a prins doar 8 minute pe Bernabeu împotriva formației lui Andrei Rațiu, după care a ieșit de pe teren acuzând dureri musculare. Mijlocașul englez și-a aflat verdictul.

Cât timp lipsește Jude Bellingham de la Real Madrid? Ratează dubla cu Benfica

Real Madrid a avut viață grea cu Rayo Vallecano, iar elevii lui Alvaro Arbeloa au obținut victoria abia în ultimele minute ale partidei, după ce Kylian Mbappe a transformat un penalty obținut de Brahim Diaz.

Scorul final a fost 2-1 și „los blancos” revin la un singur punct în spatele Barcelonei, însă în acest meci l-au pierdut pe Jude Bellingham, care a suferit o leziune la nivelul mușchiului semitendinos, iar acest lucru ar însemna o absență de aproximativ o lună.

În acest interval, Real Madrid va disputa 5 partide extrem de importante, două dintre ele fiind în play-off-ul UEFA Champions League, contra lusitanilor de la Benfica, care i-au bătut cu 4-2 în ultima etapă a fazei ligii și le-au spulberat șansele de calificare directă în optimi. Cel mai probabil, Bellingham nu va fi apt pentru meciurile din La Liga cu Valencia (8 februarie), Real Sociedad (14 februarie), Osasuna (22 februarie), dar nici pentru meciurile din Liga Campionilor cu Benfica (17 februarie pe „Estadio da Luz” și 25 februarie pe Bernabeu).

Andrei Rațiu putea fi eroul lui Rayo în partida cu Real Madrid

Andrei Rațiu a avut bătăi de cap cu Vinicius Junior în prima repriză a partidei, iar brazilianul a deschis scorul de lângă „Sonic”, printr-o execuție spectaculoasă. În repriza secundă, românul a avut o prestație solidă, iar starul lui Real Madrid nu a mai reușit să treacă de el atât de ușor.

La scorul de 1-1, fundașul dreapta putea fi chiar eroul formației din Vallecas, după ce a scăpat unu la unu cu Thibaut Courtois în urma unei faze fixe executate slab de gazde. Andrei Rațiu a încercat să finalizeze pe lângă portar, însă belgianul i-a refuzat golul, parând execuția cu piciorul.

