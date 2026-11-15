Lovitură dură pentru Rusia și Vladimir Putin! Țara care se revoltă: sportivii ruși nu sunt bineveniți!

ADVERTISEMENT

Suedia se pregătește să găzduiască o competiție sportivă majoră, însă participarea sportivilor ruși a provocat un conflict la nivel internațional. Autoritățile de la Stockholm vor să împiedice accesul acestora pe teritoriul țării, chiar dacă unii au primit acceptul federațiilor internaționale de a concura sub statut neutru. Măsura este analizată înaintea Campionatelor Mondiale de schi nordic din 2027, care vor avea loc la Falun. Suedia nu este singura țară care adoptă o asemenea poziție, Finlanda și Norvegia anunțând deja restricții pentru sportivii ruși.

Suedia vrea să le interzică sportivilor ruși accesul în țară! Anunțul făcut înaintea Campionatelor Mondiale

Guvernul suedez a transmis un mesaj ferm în privința participării sportivilor ruși la competițiile organizate pe teritoriul țării. Ministrul pentru Afaceri Sociale și Sănătate Publică, Jakob Forssmed, a explicat că autoritățile lucrează la o soluție prin care aceștia să poată fi împiedicați să intre în Suedia. Oficialul consideră că prezența reprezentanților Rusiei la evenimente sportive internaționale poate fi folosită de în scop propagandistic și poate contribui la normalizarea războiului din Ucraina.

ADVERTISEMENT

Planul este pregătit în contextul Campionatelor Mondiale de schi nordic de la Falun, programate în februarie și martie 2027. Autoritățile suedeze își doresc ca noile măsuri să fie aplicate înainte de startul competiției. „În principiu, poziția noastră este că nu vrem sportivi ruși pe teritoriul Suediei la competiții internaționale”, a transmis Jakob Forssmed, potrivit AFP.

Suedia analizează și posibilitatea unor restricții la nivelul Uniunii Europene, astfel încât sportivii ruși și belaruși să întâmpine dificultăți în obținerea vizelor. Deocamdată, nu există o interdicție generală adoptată definitiv de guvernul suedez, însă oficialii au anunțat că vor să găsească o soluție înaintea Campionatelor Mondiale.

ADVERTISEMENT

Finlanda și Norvegia au trecut deja la măsuri împotriva sportivilor ruși! Suedia vrea să le urmeze exemplul

Inițiativa Suediei vine după ce alte două țări nordice au anunțat măsuri concrete pentru a limita participarea sportivilor ruși la competițiile desfășurate pe teritoriul lor. Finlanda a decis să înăsprească regulile de intrare pentru cetățenii ruși, inclusiv pentru cei care au primit dreptul de a concura sub statut neutru. Noile restricții urmează să fie aplicate începând cu 16 noiembrie 2026 și pot afecta inclusiv etapa de Cupă Mondială la schi fond de la Ruka, programată între 27 și 29 noiembrie.

ADVERTISEMENT

Nici Norvegia nu dorește să permită revenirea sportivilor ruși și belaruși la competițiile organizate în țară. Autoritățile norvegiene au anunțat măsuri prin care sportivii profesioniști din cele două state, dar și membrii staffurilor care îi însoțesc, pot fi împiedicați să intre pe teritoriul național. În plus, Polonia a transmis că nu va acorda vize săritorilor cu schiurile din pentru etapele de Cupă Mondială de la Wisla și Zakopane. Astfel, mai multe state europene încearcă să găsească soluții pentru a împiedica participarea sportivilor ruși la competițiile internaționale, chiar și atunci când aceștia primesc aprobarea federațiilor de profil.

ADVERTISEMENT

Federația Internațională de Schi a permis revenirea sportivilor ruși! 13 concurenți au primit deja statut neutru

Conflictul a apărut după ce Federația Internațională de Schi și Snowboard (FIS) a relaxat condițiile de participare pentru sportivii ruși și belaruși. Mai mulți dintre aceștia au primit posibilitatea de a reveni în competițiile internaționale individuale, însă doar sub statut neutru. Regulile presupun că nu pot reprezenta oficial Rusia și nu pot afișa simbolurile naționale în timpul întrecerilor.

Potrivit informațiilor publicate de televiziunea suedeză SVT, 13 sportivi ruși obținuseră deja acest statut în perspectiva noului sezon. Decizia federației internaționale nu este însă suficientă pentru a garanta participarea lor la toate competițiile, deoarece fiecare țară gazdă are propriile reguli privind acordarea vizelor și accesul pe teritoriu. De altfel, FIS a precizat că responsabilitatea pentru deciziile privind intrarea în țară aparține autorităților statului organizator. În acest fel, chiar dacă un sportiv este eligibil din punct de vedere sportiv, el poate fi împiedicat să participe dacă nu primește dreptul de a intra în țara în care se desfășoară competiția.