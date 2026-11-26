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Universitatea Craiova a primit o lovitură grea în deplasarea cu Brighton. Vladimir Screciu a văzut direct cartonașul roșu după o intervenție dură asupra lui Matt O’Riley. Oltenii riscă să piardă unul dintre oamenii de bază ai defensivei pentru ultimele două partide din faza principală a Conference League. Internaționalul român a comis-o și în sezonul trecut, în Polonia, cu Rakow.

Vladimir Screciu a văzut direct cartonașul roșu în Brighton – Universitatea Craiova

Seară de coșmar pentru Vladimir Screciu pe ! Fundașul Universității Craiova a greșit la faza din care Maxim De Cuyper a majorat avantajul englezilor, iar câteva minute mai târziu și-a lăsat echipa în inferioritate numerică.

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a avut o intrare extrem de dură asupra lui Matt O’Riley. Arbitrul a revăzut faza la monitorul VAR și i-a arătat direct cartonașul roșu fotbalistului în vârstă de 26 de ani. Oltenii au rămas în zece oameni încă din minutul 39, la scorul de 0-2. Glezna lui O’Riley s-a umflat imediat după intervenția fotbalistului român. Cu toate acestea, mijlocașul lui Brighton a continuat să joace până la finalul primei reprize.

Craiova riscă să rămână fără Vladimir Screciu la ultimele două meciuri din Conference League

Eliminarea din Anglia poate avea consecințe mult mai grave pentru Universitatea Craiova. Conform articolului 15 din regulamentul disciplinar al UEFA, jocul brutal grav se pedepsește cu două etape de suspendare. Practic, Screciu și-a încheiat deja aventura în faza principală a Conference League dacă intervenția sa va fi încadrată în această categorie.

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Oltenii ar urma să se descurce fără unul dintre pilonii defensivei tocmai în cele două partide care pot decide calificarea în optimile de finală. Universitatea Craiova va merge în Kazahstan pentru duelul cu Kairat Almaty, pe 10 decembrie, iar o săptămână mai târziu va primi vizita celor de la FC Copenhaga. În locul lui Screciu ar urma să intre pe teren Adrian Rus, care își așteaptă rândul după revenirea după accidentare.

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Încă o lovitură pentru olteni! Oleksandr Romanciuk va rata și el următorul meci din Conference League

Problemele se țin lanț pentru Filipe Coelho. Pe lângă eliminarea lui Vladimir Screciu, antrenorul portughez a mai pierdut un om de bază din defensivă. Oleksandr Romanciuk a încasat un cartonaș galben în confruntarea cu Brighton, ucraineanul fiind deja la limita suspendării înaintea deplasării în Anglia.

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Fundașul a fost avertizat în minutul 88, la scorul de 4-0 pentru englezi. Romanciuk a ajuns astfel la trei cartonașe galbene în faza principală a Conference League și va rata duelul cu Kairat Almaty, din 10 decembrie. Filipe Coelho va fi nevoit să-și remanieze defensiva pentru deplasarea din Kazahstan.

Istoria se repetă! Vladimir Screciu a comis-o și anul trecut, cu Rakow

Vladimir Screciu pare urmărit de coșmarul cartonașelor roșii în deplasările europene. Pe 2 octombrie 2025, chiar la debutul oltenilor în faza principală a Conference League, internaționalul român și-a lăsat echipa în inferioritate numerică în Polonia, cu Rakow.

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În minutul 53, fundașul l-a ținut pe Jonatan Braut Brunes în apropierea careului, împiedicându-l pe norvegian să scape singur spre poartă. Și atunci a fost nevoie de intervenția VAR pentru ca arbitrul să-i arate direct cartonașul roșu.