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Pe campioana României o așteaptă un duel extrem de dificil la Arad, mai ales că are indisponibilități de marcă. Atacantul Assad Al Hamlawi nu a făcut deplasarea pentru meciul UTA – Universitatea Craiova.

Universitatea Craiova l-a pierdut pe Assad pentru partida cu UTA

Universitatea Craiova a ajuns la Arad pentru partida cu UTA din etapa a 16-a din SuperLiga. Oltenii au tras la hotelul Aniroc, singurul de 5 stele din oraș și care se află în proprietatea familiei fostului atacant George Țucudean.

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Reporterul FANATIK i-a așteptat pe olteni la sosirea la hotel și a remarcat faptul că din lotul ”alb-albaștrilor” lipsește un jucător extrem de important. Este vorba de Assad Al-Hamlawi.

Palestinianul, care este al doilea golgheter al campioanei în acest sezon, s-a întors cu probleme medicale de la echipa națională și nu a fost inclus în lot pentru întâlnirea cu formația pregătită de Adrian Mihalcea. De altfel, antrenorul Filipe Coelho a vorbit și la conferința de presă premergătoare jocului că după duelurile internaționale.

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Fiul lui Monday Etim are probleme de sănătate

În ceea ce îl privește pe Monday Etim, acesta trece printr-o perioadă extrem de dificilă din cauza unor , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Copilul atacantului nigerian este internat într-un spital din Capitală, iar jucătorul a făcut în ultimele zile naveta între București și Craiova. Atacantul este refăcut după accidentare și a făcut deplasarea la Arad, însă rămâne de văzut dacă va fi utilizat de antrenor.

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După un început de sezon mai greoi, Universitatea Craiova a revenit spectaculos și a urcat pe locul 1 în clasamentul SuperLigii la finalul turului din sezonul regulat. Astfel, oltenii au un moral excelent înaintea jocului cu UTA și vor să profite de .