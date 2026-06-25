Sport

Lovitură financiară dată de sportivul care și-a înșelat soția cu cea mai bună prietenă a acesteia. Are pe ”masă” 2 milioane de euro

Sportivul faimos care și-a înșelat soția cu cea mai bună prietenă a acesteia are parte de un succes major în cariera sa. Acesta dă un tun financiar de circa 2 milioane de euro.
Adrian Baciu
25.06.2026 | 18:45
Lovitura financiara data de sportivul care sia inselat sotia cu cea mai buna prietena a acesteia Are pe masa 2 milioane de euro
Și-a înșelat soția cu cea mai bună prietenă a acesteia, iar acum dă un tun financiar. Sursa foto: hepta / X / colaj Fanatik
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Cine este sportivul cu o mare faimă pe un întreg continent care a trecut în ultimul an prin momente extrem de delicate pe plan personal. El și-a înșelat soția cu cea mai bună prietenă a acesteia. Pe plan profesional, acesta nu o duce deloc rău, ba dimpotrivă. Se pregătește să pună mâna pe un contract de circa 2 milioane de euro.

Cine e sportivul celebru care și-a înșelat soția cu cea mai bună prietenă a acesteia

Lachie Neale (33 de ani), un mega-star din fotbalul australian (AFL), component al echipei Brisbane Lions, a fost implicat într-un scandal monstru de infidelitate la finalul lui 2025. S-a ajuns în punctul extrem în care el și soția sa, Jules Neale, au divorțat. Din datele oferite de presa australiană, Neale a avut o aventură cu Tess Crosley. Aceasta era, până la momentul ”faptei”, nimeni alta decât cea mai bună prietenă a soției sale.

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Aventura lui Lachie cu Tess nu a fost una de moment. Relația ascunsă a celor doi ar fi durat câteva luni, mai exact o jumătate de an. Totul a ieșit la iveală în cel mai dramatic mod cu putință. Jules i-ar fi surprins împreună pe Tess și pe deja fostul ei soț. Ulterior, scandalul a explodat pe rețelele sociale și în media de la Antipozi.

În ceea ce-l privește, Neale nu a oferit niciodată detalii publice despre presupusa sa aventură. A recunoscut doar indirect. Mai exact, a spus că și-a dezamăgit familia și și-a cerut scuze pentru comportamentul său. După ce scandalul a devenit public, Lachie Neale a renunțat la banderola de căpitan al echipei Brisbane Lions. În ceea ce o privește, Jules Neale (36 de ani) a declarat public că a fost ”trădată în cel mai inimaginabil mod”. Ea a exclus total posibilitatea de a-l ierta pe fotbalist.

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Două familii cu copii distruse după acest scandal amoros

Lachie și Jules au împreună doi copii mici: Piper și Freddie. După ce s-au separat oficial, Jules a plecat din Brisbane (statul Queensland) și s-a mutat înapoi în Perth cu copiii. În toată această perioadă, tânăra a primit un val uriaș de susținere din partea fanilor. Toți o consideră o victimă, notează 7news.com.au.

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Și Tess Crosley avea, până la momentul descoperirii aventurii ei cu sportivul din Brisbane, o familie aparent fericită. Aceasta este căsătorită cu Ben Crosley. Ei au împreună un băiețel pe nume Beau. Copilul nu are nici 2 ani. După ce scandalul a apărut în presă, Tess s-a rezumat la a spune că prioritatea ei este să-și protejeze copilul de comentariile abuzive din partea publicului.

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Lachie Neale, aproape de a pune mâna pe 2 milioane de euro

Deși o duce bine la Brisbane Lions, club cu care a câștigat două titluri, Lachie Neale va pleca de la această echipă. El este aproape de a semna un contract pe 3 sezoane cu Collingwood. Această mutare i-ar aduce 3 milioane de dolari australieni, undeva la 2 milioane de euro. Sportivul a mai fost dorit și de Fremantle Dockers. Aici i se ofereau 600.000 de dolari pe an.

Neale voia inițial să se întoarcă la Fremantle Dockers pentru a fi mai aproape de copiii săi din Perth, după separarea de soție. Situația sa e încă neclară. Mulți experți sunt convinși că va pleca la un club nou în 2027, cel mai probabil Collingwood, pentru un ultim contract important financiar în carieră.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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