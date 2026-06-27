Lovitura financiară pe care au dat-o frații Pavăl, cei mai bogați patroni din fotbal. Proprietarii Dedeman vor vinde numai produse românești

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Dumitru Dragomir (80 de ani) a dezvăluit în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică” că a aflat despre planul fraților Pavăl de a comercializa exclusiv produse românești în magazinele unui lanț recent achiziționat.

Dumitru Dragomir laudă Dedeman: „Frații Pavăl sunt români adevărați, patrioți”

În cea mai recentă ediție a podcastului „Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a avut numai cuvinte de laudă la adresa proprietarilor Dedeman, despre care spune că fac un lucru extrem de important pentru economia românească și pentru producătorii locali.

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„Am auzit că frații Dedeman au cumpărat un lanț de magazine și că în magazinele lor vor fi numai produse românești. Băi, ăștia sunt români adevărați, patrioți. Bravo lor! Se aruncă foarte multe legume la gunoi. (n.r. – De ce nu se bagă în fotbal?) Nu se pricep la așa ceva. La fotbal trebuie să te pricepi un pic și să îți și placă.

Nu sunt mulți care fac asta. Dar dacă fac asta și dau produsele noastre românești și au posibilitatea să vândă în sute magazine, ăsta e un lucru mare. Bravo lor! De ce nu se bagă în fotbal, nu știu, nu mă interesează. Nu vor să riște, să piardă banii. În fotbal se pierd bani”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

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FC Bacău nu a primit licența

Situația nu arată tocmai bine la FC Bacău, echipa susținută financiar de frații Pavăl, patronii Dedeman. înainte de startul sezonului 2026-2027. Potrivit , echipa susținută de frații Pavăl ar fi primit informația conform căreia nu poate fi înscrisă în Liga 2 pentru următoarea stagiune. Momentan, nu s-a decis soarta clubului, întrucât decizia nu este definitivă. Moldovenii pot face apel, având la dispoziție 5 zile pentru a face această acțiune în speranța ca hotărârea să se schimbe. „Anumite documente nu s-au putut încărca în platforma Football Connect și au lipsit la licențiere, acesta e motivul pentru care nu ni s-a acordat licențierea. Marți voi fi la București, prezint toate actele la Apel, e o simplă formalitate. Nu avem emoții”, a comunicat Bogdan Ghica, team manager la academie, conform sursei menționate.

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