Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Lovitură financiară pentru Gigi Becali! Suma uriaşă care intră în conturile FCSB în septembrie: “Banii pe Coman şi de la UEFA”

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că FCSB va încasa o sumă imensă în următoarea perioadă.
Bogdan Mariș
23.09.2025 | 14:29
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre suma imensă pe care FCSB o va încasa în următoarea perioadă. FOTO: colaj Fanatik

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că FCSB va încasa o sumă imensă în următoarea perioadă. Campioana ar urma să primească banii pentru transferul lui Florinel Coman de la formația qatareză Al-Gharafa, dar și o sumă importantă de la UEFA pentru participarea în Europa League.

Campioana României ar trebui să încaseze aproximativ 12 milioane de euro până la finalul lunii, conform celor declarate de Gigi Becali la emisiunea FANATIK SUPERLIGA„Eu știu așa, pe 26 sau pe 28 trebuie să intre 5.7 milioane, plus alte 6.3 milioane, deci vreo 12 milioane pe care îi iau în acest an.

Banii pe Coman și de la UEFA. Îi las pe ei să critice, că Becali face… Bine, mă, critică-l tu pe Becali și Becali acum ia și el, că e și el mic, doar vreo 12 milioane luna asta. Asta contează, totul se face numai pe bani. Fotbalul, spectacolul, ca să vină oamenii, să plătească. Că dacă nu se plătesc lucrurile și nu facem publicitate, nu mai sunt atâția bani”, a afirmat patronul FCSB-ului în cadrul dialogului cu Horia Ivanovici.

Gigi Becali, mesaj pentru contestatari

Omul de afaceri a dezvăluit că nu cunoaște exact bugetul pe care FCSB se bazează în fiecare sezon, iar acesta a transmis un mesaj puternic celor care îl critică. (n.r. Bugetul pe an cât e?) Nu știu, crezi că eu sunt Copos? Eu nu sunt d-ăla, ‘A, bugetul…’ Vorbește cu Rotaru, cu Copos, cu Dan Șucu, cu bugete. Păi, ce, eu fac bugete la fotbal?

Nu e nelimitat, nelimitat înseamnă că nu contează cât, dar nici să faci o sumă fixă. Eu știu cât încasez, cât cheltui știu contabilii. Dar dacă eu încasez 12 milioane și mai iau până la final încă vreo 6-7, numai din Europa, plus 3 de la televiziune, plus de la sponsori încă 2, sunt vreo 25-30, pe care îi iau în acest an.

Ce vrei tu acum, să-i zici lui Becali cum să facă fotbal? Păi tu ești nebun? Becali încasează 25 de milioane într-un an din fotbal, tu să-i spui lui Becali cum să facă? Cum să-i spui? Doamne ferească-ne”, a spus amuzat Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK. Patronul celor de la FCSB a vorbit în cadrul emisiunii și despre retragerea lui Alexandru Mitriță de la echipa națională.

