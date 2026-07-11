Sport

Lovitură! Gică Hagi bagă 300.000 de euro în conturile Universității Craiova!

Veste extrem de bună pentru Universitatea Craiova! Farul Constanța bagă 300.000 de euro în conturile oltenilor după un transfer la care nimeni nu s-ar fi așteptat
Ciprian Păvăleanu
11.07.2026 | 15:03
Lovitura Gica Hagi baga 300000 de euro in conturile Universitatii Craiova
EXCLUSIV FANATIK
Universitatea Craiova primește 300.000 de euro în conturi în urma transferului lui Alexandru Ișfan. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Cunoscut pentru faptul că reușește să readucă pe linia de plutire jucătorii talentați aflați într-o formă slabă, Gică Hagi (61 de ani) a mai făcut o minune. Deși nu s-a mai ocupat în mod direct de echipă, la începutul sezonului 2025/2026 l-a adus pe Ișfan (26 de ani) de la Universitatea Craiova, iar în doar un an clubul l-a vândut în Segunda Division. Deși „Regele” nu mai face parte din acționariatul Farului, are merite importante pentru acest lucru, iar Universitatea Craiova va profita de transferul atacantului în Spania.

Universitatea Craiova, lovitură importantă după transferul lui Ișfan în Spania! 300.000 de euro în contul oltenilor

Alexandru Ișfan mai avea un an de contract cu Universitatea Craiova înainte de a ajunge la Farul Constanța, însă oltenii au decis să-i rezilieze înțelegerea și să-l lase să plece liber, cu condiția de a primi o sumă importantă de bani în cazul în care talentatul atacant va fi vândut.

ADVERTISEMENT

După doar un an petrecut la malul Mării Negre, Ișfan a prins un transfer la Real Oviedo, formație ce a retrogradat sezonul trecut din La Liga, iar, din informațiile obținute de FANATIK, din cei 800.000 de euro încasați de Farul Constanța, nu mai puțin de 300.000 de euro vor ajunge în conturile Universității Craiova.

A eșuat lamentabil la Craiova, dar a impresionat la Farul. Cifrele lui Alexandru Ișfan în sezonul 2025/2026

Alexandru Ișfan și-a arătat talentul încă de tânăr, din vremea când evolua pentru FC Argeș. Universitatea Craiova i-a văzut potențialul, însă el nu a reușit să se impună în Bănie, deși Mihai Rotaru a plătit nu mai puțin de 650.000 de euro în schimbul său.

ADVERTISEMENT
ANALIZĂ Arma secretă a extremei drepte: „povestea” câștigă inimile tinerilor educați din Europa....
Digi24.ro
ANALIZĂ Arma secretă a extremei drepte: „povestea” câștigă inimile tinerilor educați din Europa. Exemplul Călin Georgescu

După un an ezitant pentru olteni, Ișfan a fost împrumutat pe rând o jumătate de sezon la Petrolul Ploiești și un sezon întreg la Gloria Buzău, însă nu a reușit decât două goluri și trei pase decisive în toată această perioadă. Ajuns liber de contract la Farul, Ișfan a renăscut și a devenit golgheterul echipei. În 40 de apariții în campionat, el a reușit să înscrie de 11 ori și să ofere 4 pase decisive, contribuind decisiv la rămânerea în SuperLiga României a Farului Constanța.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"O să fie puţin jenant că spun asta!" Iubita lui Erling Haaland a dezvăluit ce face "Bestia" seara, acasă

Ce fotbaliști români au mai ajuns să joace pentru Real Oviedo

Primul fotbalist român care a jucat vreodată pentru Real Oviedo este Nicolae Simatoc, fotbalist născut în 1920. Simatoc este un fost internațional român care a jucat pentru echipe precum Inter Milano sau Barcelona, iar la finalul carierei sale a jucat și câteva meciuri pentru Oviedo, între anii 1952 și 1953.

ADVERTISEMENT

Românul cu cele mai multe meciuri jucate pentru Real Oviedo și cel mai cunoscut dintre toți este, fără doar și poate, „Fiara” Marius Lăcătuș. Aceasta a fost ultima echipă din străinătate la care a activat legenda Stelei, înainte de a se întoarce în România pentru a doua aventură în tricoul roș-albastru. Între anii 1991 și 1993, „Lăcă” a bifat 59 de apariții și 9 goluri pentru formația spaniolă.

În ultima perioadă, doi români au ajuns la micuța echipă iberică, iar Alexandru Ișfan este al treilea. Daniel Paraschiv și-a petrecut un singur an la Real Oviedo, în sezonul 2024/2025, și chiar a pus umărul la promovarea echipei în La Liga, însă nu a fost păstrat în lot. De asemenea, Horațiu Moldovan a fost împrumutat de Oviedo de la Atletico Madrid, însă nu a primit prea multe șanse. El a apărat într-un meci din Coppa del Rey și în ultimele două etape de campionat, când echipa era deja matematic retrogradată în Segunda.

ADVERTISEMENT
Filipe Coelho l-a pus pe fotbalistul de la Universitatea Craiova mai presus decât...
Fanatik
Filipe Coelho l-a pus pe fotbalistul de la Universitatea Craiova mai presus decât Cristiano Ronaldo: „Pentru mine este mai important!”
Fosta campioană a trimis un jucător de bază în Spania! Mutarea a fost...
Fanatik
Fosta campioană a trimis un jucător de bază în Spania! Mutarea a fost confirmată oficial. Update
Fiul lui Gabi Mureșan, mesaj cutremurător pe rețelele de socializare! Ce a scris...
Fanatik
Fiul lui Gabi Mureșan, mesaj cutremurător pe rețelele de socializare! Ce a scris Raul Mureșan, băiatul cel mare al regretatului fotbalist
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Farul încasează o sumă importantă după plecarea lui Alexandru Ișfan! Detaliile transferului la...
iamsport.ro
Farul încasează o sumă importantă după plecarea lui Alexandru Ișfan! Detaliile transferului la Real Oviedo
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!