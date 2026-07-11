Lovitură! Gică Hagi bagă 300.000 de euro în conturile Universității Craiova!

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Cunoscut pentru faptul că reușește să readucă pe linia de plutire jucătorii talentați aflați într-o formă slabă, Gică Hagi (61 de ani) a mai făcut o minune. Deși nu s-a mai ocupat în mod direct de echipă, la începutul sezonului 2025/2026 l-a adus pe Ișfan (26 de ani) de la Universitatea Craiova, iar în doar un an clubul l-a vândut în Segunda Division. Deși „Regele” nu mai face parte din acționariatul Farului, are merite importante pentru acest lucru, iar Universitatea Craiova va profita de transferul atacantului în Spania.

Universitatea Craiova, lovitură importantă după transferul lui Ișfan în Spania! 300.000 de euro în contul oltenilor

Alexandru Ișfan mai avea un an de contract cu Universitatea Craiova înainte de a ajunge la Farul Constanța, însă oltenii au decis să-i rezilieze înțelegerea și să-l lase să plece liber, cu condiția de a primi o sumă importantă de bani în cazul în care talentatul atacant va fi vândut.

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După doar un an petrecut la malul Mării Negre, formație ce a retrogradat sezonul trecut din La Liga, iar, din informațiile obținute de FANATIK, din cei 800.000 de euro încasați de Farul Constanța, nu mai puțin de 300.000 de euro vor ajunge în conturile Universității Craiova.

A eșuat lamentabil la Craiova, dar a impresionat la Farul. Cifrele lui Alexandru Ișfan în sezonul 2025/2026

Alexandru Ișfan și-a arătat talentul încă de tânăr, din vremea când evolua pentru FC Argeș. Universitatea Craiova i-a văzut potențialul, însă el nu a reușit să se impună în Bănie, deși Mihai Rotaru a plătit nu mai puțin de 650.000 de euro în schimbul său.

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După un an ezitant pentru olteni, Ișfan a fost împrumutat pe rând o jumătate de sezon la Petrolul Ploiești și un sezon întreg la Gloria Buzău, însă nu a reușit decât două goluri și trei pase decisive în toată această perioadă. Ajuns liber de contract la Farul, Ișfan a renăscut și a devenit golgheterul echipei. În 40 de apariții în campionat, el a reușit să înscrie de 11 ori și să ofere 4 pase decisive, contribuind decisiv la rămânerea în SuperLiga României a Farului Constanța.

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Ce fotbaliști români au mai ajuns să joace pentru Real Oviedo

Primul fotbalist român care a jucat vreodată pentru Real Oviedo este Nicolae Simatoc, fotbalist născut în 1920. Simatoc este un fost internațional român care a jucat pentru echipe precum Inter Milano sau Barcelona, iar la finalul carierei sale a jucat și câteva meciuri pentru Oviedo, între anii 1952 și 1953.

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Românul cu cele mai multe meciuri jucate pentru Real Oviedo și cel mai cunoscut dintre toți este, fără doar și poate, „Fiara” Marius Lăcătuș. Aceasta a fost ultima echipă din străinătate la care a activat legenda Stelei, înainte de a se întoarce în România pentru a doua aventură în tricoul roș-albastru. Între anii 1991 și 1993, „Lăcă” a bifat 59 de apariții și 9 goluri pentru formația spaniolă.

În ultima perioadă, doi români au ajuns la micuța echipă iberică, iar Alexandru Ișfan este al treilea. Daniel Paraschiv și-a petrecut un singur an la Real Oviedo, în sezonul 2024/2025, și chiar a pus umărul la promovarea echipei în La Liga, De asemenea, Horațiu Moldovan a fost împrumutat de Oviedo de la Atletico Madrid, însă nu a primit prea multe șanse. El a apărat într-un meci din Coppa del Rey și în ultimele două etape de campionat, când echipa era deja matematic retrogradată în Segunda.