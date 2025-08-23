Sport

Lovitură grea pe piața drepturilor tv. Campioana va încasa cea mai mică sumă din istorie

Fotbalul francez este afectat de o criză fără precedent la nivelul încasărilor din drepturi tv, care va afecta serios sănătatea competiției
Catalin Oprea
23.08.2025 | 08:37
Lovitura grea pe piata drepturilor tv Campioana va incasa cea mai mica suma din istorie
Campionatul Franței va fi afectat de sumele mici din drepturile tv FOTO X

Fotbalul francez, care are cea mai bună echipă din Europa, PSG, se îndreaptă spre un teritoriu necunoscut, în ceea ce privește drepturile de televiziune. Un teren alunecos, după cum cred specialiștii din Hexagon, care va afecta serios sănătatea campionatului din Big 5.

Ligue 1+, prima platformă de streaming a unei ligii profesioniste

După eșecul din sezonul trecut, care s-a încheiat cu rezilierea contractului de către DAZN, liga franceză a decis să acționeze pe cont propriu și a creat Ligue 1+, prima platformă de streaming din istoria unei ligi de fotbal. Cu scopul de a încerca să atenueze efectele unei crize care a început deja să facă ravagii în trezoreria cluburilor.

Noua televiziune transmite opt meciuri în direct, în fiecare etapă, în timp ce al nouălea este dat înregistrat. Abonamentele sunt disponibile în trei variante: 14,99 euro/lună cu angajament pe 12 luni, 19,99 euro/lună fără angajament și 9,99 euro pentru tinerii sub 26 de ani, care vor dori să urmărească meciurile pe mobil, tabletă și desktop.

Chiar și așa, încasările nu sună spectaculos. Un raport cu privire la drepturile de televiziune a fost trimis cluburilor din Ligue 1. Ziarul L’Équipe a colectat cele mai importante puncte ale acestuia, în care sunt detaliate sumele probabile care urmează să fie distribuite între cele 18 echipe ale campionatului.

PSG ar putea încasa abia 4,67 milioane de euro

Cifrele sunt derizorii, pentru că, de exemplu, dacă PSG, deținătoarea Ligii Campionilor și finalistă la Mondialul Cluburilor, termină sezonul ca și campioană a ligii franceze, va câștiga foarte puțini bani. Abia va aduna 4,67 milioane de euro, din cauza incertitudinii care se află în prezent în ceea ce privește abonamentele din Franța.

Canalul Ligue 1+, lansat pe 11 august, nu poate calcula câți bani va câștiga până la sfârșitul sezonului, deoarece depinde de numărul de abonați. Cert e că ultima clasată din Ligue 1 va câștiga, în acest sezon, maximum un milion de euro, din drepturile tv.

Sume comparabile cu cele din România

Sumele devin apropiate de cele pe care le primesc echipele din Superliga României, care tocmai a anunțat un nou contract record. Situația din Franța o avantajează în mod evident pe PSG, care are resurse nesfârșite de venituri. Atât din partea patronatului, cât și grație încasărilor din cupele europene.

Restul echipelor resimt însă deja ravagiile unei crize cauzate și de pierderea interesului pentru campionatul francez, cândva unul dintre cele mai urmărite din Europa. O pierdere a interesului pe care specialiștii o pun și pe seama supremației celor de la PSG, care au ucis campionatul în ultimele zece sezoane.

Criza a făcut victime cu nume în fotbalul francez

Fotbalul francez a făcut deja mai multe victime din cauza situației economice care îi zguduie tot mai puternic conturile în fiecare an. Ajaccio, care a petrecut 14 sezoane în liga franceză, a retrogradat la Regional după ce nu a reușit să obțină o garanție financiară de 15 milioane de euro.

Lyon a fost salvată de la retrogradarea administrativă după ce a acumulat un deficit de peste 100 de milioane de euro. Alte echipe istorice, cum ar fi Girondins de Bordeaux, au retrogradat deja anul trecut în divizia a patra, din care nu au reușit încă să se ridice.

