Lovitură grea pentru Cornel Dinu! Tribunalul București îl obligă să-i achite finului său, Cornel Țălnar, o despăgubire uriașă

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Cornel Dinu a pierdut procesul cu finul său, Cornel Țălnar, și trebuie să-i achite acestuia suma de 18.950,77 de euro, pentru lipsă de folosință a unui apartament pe care cei doi l-au disputat în instanță. Decizia a fost luată luni, 2 noiembrie 2026, de Tribunalul București și confirmă hotărârea de fond a litigiului. Cornel Dinu trebuie să mai achite și suma de 8.000 de lei, reprezentând onorariul avocatului care i-a reprezentat pe cei trei reclamanți (Cornel Țălnar și fiicele acestuia, Ilinca Alexandra și Anamaria Iulia). Dinu mai are, însă, și varianta recursului. ”Respinge apelul, ca nefondat. Obligă apelantul la cheltuieli de judecată în apel faţă de intimaţi, în solidar, 8.000 lei, reprezentând onorariu de avocat. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Bucureşti-Secţia a V-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 02.11.2026”, se arată în minuta deciziei Tribunalului București.

Cum a început conflictul dintre Cornel Dinu și Cornel Țălnar

Apartamentul de la care a început scandalul între Cornel Dinu și Cornel Țălnar se află pe Calea Moșilor, are trei camere și o suprafață de 66,43 mp. În 1982, Țălnar s-a mutat aici împreună cu soția lui, cu chirie la stat. După 1990, fosta glorie de la Dinamo a cumpărat imobilul, pe care l-a părăsit în 1992, când a plecat ca antrenor la Alba Iulia.

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Din acel moment, lucrurile s-au complicat. Pe de-o parte, Cornel Dinu susține că i-a plătit finului său suma de 8.000 de dolari în numerar în schimbul apartamentului din Moșilor. Pentru că era vorba de o persoană apropiată, Dinu susține că nu a încheiat un contract de vânzare-cumpărare în scris. Pur și simplu i-a dat lui Cornel Țălnar banii, iar acesta i-a predat cheile.

”În anul 1992, între subsemnatul Dinu Corneliu-Constantin, pe de o parte şi reclamantul Țălnar Cornel şi soţia acestuia, Țălnar Georgeta, în prezent decedată, pe de altă parte, a intervenit un acord ferm de voință privind vânzarea – cumpărarea imobilului apartament situat în Bucureşti, sectorul 2, Calea Moşilor nr. (…), prin predarea cheilor, a actelor autentice de proprietate precum şi a posesiei asupra imobilului către subsemnatul corelativ cu plata prețului în cuantum de 8.000 $, în numerar, către vânzători”, a povestit Cornel Dinu în fața judecătorilor.

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În 2018, Țălnar l-a notificat pe nașul său că trebuie să elibereze apartamentul

Dinu susține acum că a rămas până în martie 2018, când a primit o notificare din partea familiei Țălnar prin care i se solicita să elibereze imobilul. De ce tocmai în 2018? În anul anterior, mai precis în mai 2017, se prăpădise Georgeta, soția fostului jucător de la Dinamo, iar apartamentul intrase ca masă partajabilă în procedura succesorală. Pentru că presupusa tranzacție despre care Cornel Dinu vorbește acum nu fusese înregistrată niciodată, imobilul rămăsese scriptic pe numele familiei Țălnar, iar acum urma să fie împărțit între moștenitori (Cornel, Alexandra și Anamaria Țălnar).

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Pentru că Dinu a refuzat să elibereze imobilul, a urmat o adevărată avalanșă de procese. ”Întrucât subsemnatul nu am dat curs solicitării de eliberare a imobilului, reclamanții au solicitat instanţei să dispună evacuarea subsemnatului pe calea procedurii speciale, în Dosarul nr. (…) soluționat definitiv prin respingerea cererii reclamanților ca neîntemeiată.

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În cadrul Dosarului nr. (…), reclamantul Țălnar Cornel recunoaşte prin intermediul interogatoriului ce i-a fost administrat că a primit din partea familiei Dinu sume de bani în anul 1992 pe care nu le-a restituit niciodată, cum de altfel s-a reţinut prin Încheierea de ședință de la termenul din 19.03.2019 din Dosarul nr. (…), fila nr. 2 (anexată prezentei). Totodată, un alt argument care vine să sprijine cele afirmate de către subsemnatul este faptul că reclamanţii, deşi se pretind a fi proprietarii imobilului în cauză, l-au declarat fiscal la data de 16.01.2012, urmând ca în anul 2017 să își intabuleze dreptul de proprietate în Cartea Funciară (…)”, a mai arătat Cornel Dinu în instanță.

Dinu, dator cu zeci de mii de euro către finul său

În primă fază, Cornel Țălnar a deschis o executare silită, respinsă de instanță. Dinu a replicat cu un proces în care solicita instanței să i se recunoască dreptul de proprietate asupra apartamentului din Moșilor. Și acesta a fost respins definitiv de ÎCCJ, în anul 2023. Țălnar a continuat cu o acțiune de revendicare imobiliară, care s-a finalizat în 2026, când cererea rămăsese deja fără obiect. Totuși, instanța a stabilit că Dinu trebuie să achite cheltuieli de judecată în valoare de 18.190 de lei.

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În 2023, Cornel Țălnar a cerut în tribunal evacuarea lui Cornel Dinu, pe care a și obținut-o un an mai târziu. Și aici, Dinu a fost obligat să achite onorariul de avocat în valoare de 4.000 de lei. În 2026, Țălnar l-a mai obligat pe Dinu să plătească 19.987 de lei pentru întreținerea neachitată în perioada iunie 2021 – decembrie 2023, plus dobânzi și cheltuieli de judecată în valoare de 6.484 lei. Decizia a rămas definitivă.

În fine, în martie 2026 s-a dat și hotărârea pe fond în procesul de pretenții pentru lipsă de folosință. Aici, Cornel Dinu a fost obligat să-i achite finului său 11.421,28 euro pentru perioada 2019 – 2022 și 7.529,49 euro pentru 2022 – 2024. Pretențiile pentru lipsa de folosință a unui bun (terenuri, imobile, etc) reprezintă despăgubiri civile pe care proprietarul le poate cere atunci când este împiedicat în mod fizic să își utilizeze proprietatea sau să obțină beneficii de pe urma ei.

”O canalie. L-a vândut cu 140.000 de euro și acum îmi reține bani din pensie”

”Omul căruia i-am făcut cel mai mare bine din viață… Nu am crezut că Țălnar, care este finul meu, i-am botezat și copilul… În 2023, după 20 și ceva de ani, m-a dat în judecată pe un apartament.

Cum era legea atunci, luai cheile. Nu am apucat să fac actele, a câștigat apartamentul în instanță, l-a vândut cu 140.000 și acum îmi reține și banii din pensie.

O canalie! Nu credeam că poate să existe un asemenea specimen, dar astea sunt, te lovești la bătrânețe de astfel de chestii. Îmi reține din pensie cheltuieli de judecată și altele. Ăștia nu sunt oameni, sunt bestii, nici măcar animale. Animalele au suflet”, a declarat Cornel Dinu la Sport.ro, în vara acestui an.

Ajuns la 78 de ani, Cornel Dinu este obligat să-i achite 3.500 de lei lunar, din pensia proprie, finului său, Țălnar. Până în prezent, datoria totală, ca urmare a proceselor pierdute, se ridică la aproape 30.000 de euro. Potrivit lui Dinu, familia Țălnar ar fi vândut deja apartamentul din Calea Moșilor, pentru suma de 140.000 de euro.

”Procurorul” își vinde conacul de la Sinaia pentru a-i putea plăti datoriile lui Cornel Țălnar

Recent, , pentru a-i plăti lui Cornel Țălnar banii de pe urma proceselor pierdute. Suma solicitată de ”Procuror” pentru imobil este de 585.000 euro. Dezvăluirea a fost făcută chiar de Cornel Dinu în FANATIK.

„Vreau să-mi vând vila de la Sinaia și încerc de vreo 6 luni. Trebuie să o vând pentru că trebuie să-i plătesc bani lui Ţălnar și nu am de unde. Vine peste mine bestia, canalia aia de Ţălnar, și îmi mai cere vreo 20.000 – 30.000 de euro, nu știu cât mai vrea acum, pe motiv că nu a folosit apartamentul pe care l-a vândut cu 140.000 de euro. Îi dă dreptul legea și la asta, timp de 3 ani de zile după ce a vândut apartamentul.

Zice că nu a folosit apartamentul din cauză că a fost ocupat de mine timp de 20 de ani. Este adevărat că a fost ocupat, dar era al meu, pentru că eu i-am dat banii. În proces a și recunoscut că i-am dat banii, dar a susținut că banii au fost un împrumut. Din cauză că nu am bani, mi-a luat din pensie. Până acum i-am plătit deja 7.000 de euro. Eu am o pensie de 10.000 de lei și îmi oprește 3.500 pe lună. Îmi mai rămân doar 6.500 de lei din care nu pot să trăiesc. De câteva zile sunt la pământ!”, a declarat Cornel Dinu pentru FANATIK.

Povestea apartamentului din Moșilor, în varianta lui Cornel Țălnar

De cealaltă parte, Cornel Țălnar susține că înțelegerea din 1992 nu a inclus și un transfer de proprietate și că s-a trezit în fața ”unei situații inexplicabile și imposibile prin prisma bunului simț și a onoarei” de a cere înapoi un apartament care îi aparținea de drept.

”De pârâtul Dinu Corneliu-Constantin și soția dumnealui, Dinu Silvia, decedată în prezent, ne-a legat o veche prietenie de peste 14 ani, atât din punct de vedere afectiv, emoțional, cât și profesional, fiind un mare jucător de fotbal la Clubul Dinamo București, ulterior antrenor, comentator sportiv și președinte de club de fotbal.

Nașii noștri au aflat că vom părăsi apartamentul și au insistat să nu îl dăm spre închiriere unor terțe persoane (nu se punea problema banilor) și să îl lăsăm pe socrul pârâtului Dinu Corneliu Constantin să locuiască temporar în imobil, să îl întrețină și să plătească cheltuielile necesare și utile, urmând ca ulterior acestei perioade, imobilul să revină în folosința noastră,

Pierderea posesiei bunului imobil care ne aparţine a afectat întreaga noastră familie şi ne-a lăsat vulnerabili și neputincioşi în fața unei situații inexplicabile şi imposibile prin prisma bunului simț și a onoarei și care sunt atribute esenţiale ale unui om normal şi care are un caracter și principii demne şi solide de viață”, a declarat Cornel Țălnar în instanță.