Lovitură grea pentru Elena Băsescu. Poliția Locală a lăsat-o fără bolidul de lux. Cât are de plătit acum

Elena Băsescu a avut parte de o lovitură grea în această dimineață. Fiica fostului președinte și-a parcat BMW-ul neregulamentar, iar bolidul a fost ridicat de Poliția Locală Constanța.

Candidata PMP la Camera Deputaților și-a parcat autovehiculul într-o stație de autobuz din zona Tomis 3, potrivit ct100.ro. Mașina a fost ridicată de o autospecială aparținând de societatea Confort Urban a Consiliului Loval Constanța.

Elena Băsescu a comis această greșeală chiar în prima zi a campaniei electorale, iar acum a rămas fără mașină și trebuie să plătească o amendă ca să o poată recupera.

Mezina lui Traian Băsescu a avut parte de o experiență neplăcută din cauza faptului că a parcat neregulamentar. Elena Băsescu este mamă a trei copii și nu lucrează, iar anul acesta candidează la Camera Deputaților din partea PMP.

Elena Băsescu și-a achiziționat mașina anul acesta, un BMW X6 40i cu 340 de cai putere. Mașina are o valoare de 90.000 de euro, iar acum trebuie recuperată de proprietară, care va plăti o amendă, așa cum o cere legea.

Bruneta și-a recunoscut greșeala și a ținut să o povestească și în mediul virtual. Cu toate acestea, Elena Băsescu susține că mașina nu era chiar în stația de autobuz.

“Azi noapte, când am ajuns acasă la Constanţa, am lăsat maşina pe strada unde se afla blocul în care stau, pe un loc haşurat. În dimineaţa aceasta, compania municipală mi-a ridicat maşina parcată neregulamentar. Înţeleg că am greşit, voi plăti amenda şi voi merge să-mi iau autovehiculul ca orice alt cetăţean. Pe viitor, voi fi mult mai atentă unde îmi parchez maşina.

Toți constănţenii ştiu cât de aglomerat este oraşul şi ce problemă mare este lipsa locurilor de parcare. Sper ca noua administraţie locală din Constanţa să îşi respecte angajamentele de a construi mai multe parcări în oraş. Asta nu înseamnă că îmi caut scuze, ci doar că problema parcărilor trebuie rezolvată.

Pentru că am văzut că s-a spus că am parcat în staţia de autobuz, pun această poză pentru a se vedea exact unde am lăsat maşina. ( pe locul încercuit cu roz)”, a scris aceasta pe pagina de Facebook.

Elena Băsescu își poate recupera mașina după ce achită taxele prevăzute de lege. Astfel, un locuitor al Municipiului Constanța are de achitat 570 de lei pentru operațiunea efectuată de Confort Urban SRL, la care se adaugă 580 de lei la Poliția Locală, adică 4 puncte de amendă și 3 puncte de penalizare la permisul auto.

Cineva a chemat Poliţia Locală pentru că maşina era parcată în staţia de autobuz. Absolut neregulamentar. A fost amendată, ca orice cetăţean, au declarat reprezentanții Primăriei Locale.