Lovitură grea pentru FC Argeș în plină luptă pentru play-off cu FCSB! Suspendare de ultimă oră!

Bogdan Andone a fost eliminat în partida FC Argeș - Farul 1-0, iar Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat câte etape de suspendare a primit tehnicianul piteștenilor.
Bogdan Mariș
25.02.2026 | 20:18
Lovitura grea pentru FC Arges in plina lupta pentru playoff cu FCSB Suspendare de ultima ora
Bogdan Andone și-a aflat pedeapsa după eliminarea din partida FC Argeș - Farul. FOTO: Sport Pictures
Istvan Kovacs i-a arătat cartonașul roșu lui Bogdan Andone în minutul 36 al partidei dintre FC Argeș și Farul, pe care piteștenii aveau să o câștige cu 1-0, iar Liga Profesionistă de Fotbal a confirmat oficial sancțiunea pe care tehnicianul a primit-o din partea Comisiei de Disciplină a FRF.

Ce suspendare a primit Bogdan Andone după eliminarea din meciul FC Argeș – Farul

Bogdan Andone a primit o suspendare de două meciuri și o amendă de 320 de lei după ce a fost eliminat în prima repriză a partidei dintre FC Argeș și Farul, pe care piteștenii aveau să o câștige cu 1-0 după un gol înscris în partea secundă de Ricardo Matos. Informația a fost confirmată pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Așadar, tehnicianul va rata duelul cu Dinamo din penultima etapă a sezonului regulat din Superliga, dar și partida cu Gloria Bistrița din sferturile Cupei României Betano. Acesta ar urma să revină pe bancă la duelul cu Unirea Slobozia din ultima etapă a sezonului regulat.

Bogdan Andone a fost eliminat pentru proteste de către „centralul” partidei FC Argeș – Farul, Istvan Kovacs. Tehnicianul a solicitat ca Denis Alibec să primească un cartonaș galben pentru un fault, iar arbitrul l-a avertizat pe acesta. Protestele au continuat, iar Istvan Kovacs i-a arătat cartonașul roșu antrenorului de la FC Argeș.

Ce a declarat Bogdan Andone după FC Argeș – Farul 1-0

La finalul meciului cu Farul, Bogdan Andone a descris faza în care a fost eliminat. „Strict şi concret, a fost o fază fix în faţa mea, Sierra a câştigat duelul cu Alibec, Alibec l-a tras de tricou. L-am avut de mai multe ori ca jucător pe Denis, asta e reacţia lui când pierde mingea, frustrarea lui.

Instinctual, trage adversarul de tricou. I-am spus arbitrului că e fault de galben, a venit direct cu cartonaşul galben la mine, i-am spus că nu se poate să nu dai fault şi galben, a fost fix în faţa mea. Mi-a zis că dacă mai deschizi o dată gura, îţi dau roşu. I-am zis atunci că o să deschid gura la conferinţa de presă. Asta a fost istoria”, a afirmat tehnicianul.

În ce situație se află FC Argeș înainte de ultimele două etape ale sezonului regulat

FC Argeș a ajuns la 46 de puncte după victoria obținută contra Farului, iar piteștenii ocupă momentan locul 6 în Superliga, la 3 puncte față de poziția a 7-a, ocupată de FCSB. Gruparea antrenată de Bogdan Andone are avantajul rezultatelor directe contra „roș-albaștrilor”, așadar mai are nevoie de doar 3 puncte în ultimele două runde pentru a ajunge în play-off.

În penultima etapă, FC Argeș va juca pe terenul lui Dinamo, duminică, 1 martie, de la ora 18:00, iar în ultima rundă, piteștenii vor primi vizita Unirii Slobozia la Mioveni. FC Argeș a mai evoluat în play-off în sezonul 2021-2022, pe care l-a încheiat pe locul 6.

