Lovitură grea pentru FCSB! Denis Drăguș ar putea semna cu Levski Sofia: „Au loc negocierile finale”

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ar putea face o alegere cu totul neașteptată. Presa din Bulgaria anunță că internaționalul român se află foarte aproape de a semna cu Levski Sofia, echipa campioană care a eliminat-o pe Universitatea Craiova din drumul către Liga Campionilor.

Denis Drăguș, tot mai departe de FCSB

Denis Drăguș nu mai are viitor la Trabzonspor, iar în aceste zile va fi nevoit să facă alegerea finală cu privire la traseul său profesional. . O ultimă echipă apărută la masa discuțiilor este Levski Sofia, formație care va lupta în supergrupa de Europa League și care caută să-și întărească lotul în vederea confruntărilor europene.

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Presa din Bulgaria anunță că Denis Drăguș este la un pas de transferul la Levski Sofia, discuțiile fiind intrate pe ultima sută de metri. În caz contrar, bulgarii se vor reorienta către un fotbalist din prima ligă a Spaniei.

„Levski este foarte aproape să-l transfere pe internaționalul român Denis Drăguș. În prezent, au loc negocieri finale pentru mutarea românului în vârstă de 27 de ani de la Trabzonspor. Denis Drăguș poate juca atât ca vârf, și ca extremă. Dacă această variantă eșuează, Levski are și o opțiune de rezervă cu un jucător din La Liga”, au anunțat .

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Denis Drăguș mai are contract cu Trabzonspor

Atacantul român și-a început cariera la Viitorul, după ce a trecut în perioada junioratului pe la Sfântul Pantelimon, Pro Luceafărul București și Academia Hagi. În 2019, Drăguș a făcut pasul în străinătate și a fost transferat de Standard Liege. Ulterior, internaționalul român a mai evoluat pentru Crotone, Genoa, Gaziantep și Eyupspor.

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În prezent, Denis Drăguș este legitimat la Trabzonspor, formație cu care mai are contract până în 2028. Atacantul este cotat la 2 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Dacă negocierile cu Levski Sofia se vor încheia cu succes, FCSB ar putea rata astfel cea mai importantă țintă a lui Gigi Becali din această perioadă de mercato.