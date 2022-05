Lovitură grea pentru Gică Hagi. Farul nu a primit licența UEFA, dar va contesta decizia: ”Mergem la TAS!”

Clubul nostru avea una din cele mai importante academii de copii si juniori din Europa, baza sportivă ultramodernă, stadion propriu, un buget anual care ne permitea, așa cum s-a întamplat, să participăm an de an în Liga 1, iar tot ceea ce am făcut în vara anului 2021 a fost, în primul rând, pentru comunitatea locală, pentru ca acest brand, ,,Farul”, al Constanței, să rămână al acestei regiuni a țării.

Dorim să subliniem că toate demersurile juridice pe care clubul nostru le-a realizat în anul 2021 au respectat, cu strictețe, regulamentele sportive internaționale, nationale și legile din țara noastră. Am avut avizul prealabil al Federației Române de Fotbal, înainte de a efectua orice demers juridic, iar ulterior, constatând că am respectat (ad litteram) regulamentele sportive, Comitetul Executiv al FRF a aprobat toată procedura juridică realizată de noi.

Comisia de Licențiere din cadrul Federației Române de Fotbal a anunțat că Farul Constanța nu a primit acordul de a evolua în viitoarea ediție a cupelor europene. ”Marinarii” contestă decizia și își vor căuta dreptatea la TAS.

Gigă Popescu: ”Am respectat toate cerințele forurilor internaționale și ale FRF”

Echipa patronată şi antrenată de Gică Hagi nu renunță la ideea de a participa în ediția viitoare a întrecerilor continentale intercluburi, dar eforturile lor sportive ar putea fi anulate de o decizie a Comisiei de Licențiere din cadrul Federației Române de Fotbal.

ADVERTISEMENT

Pentru că anul trecut, în vară, , și a preluat numele și sigla acesteia din urmă, Comisia FRF a decis că gruparea de la malul Mării nu este eligibilă pentru a primi licența UEFA.

Președintele Gică Popescu spune că nu înțelege decizia FRF şi a reacționat imediat amenințând forul condus de Răzvan Burleanu cu un proces la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

ADVERTISEMENT

”Vom lua legătura cu avocaţii noştri şi vom merge mai departe, pentru că decizia de a ne refuza licenţa UEFA mi se pare cel puţin stranie. Atâta timp cât ai avizul Federaţiei Române de Fotbal, cât timp respecţi regulamentele internaţionale, nu înţeleg de ce nu putem participa în cupele europene.

Următorul pas este Tribunalul de Arbitraj Sportiv, nu există altă instanţă. Când am schimbat numele din FC Viitorul în Farul Constanţa am respectat întru totul cerinţele forurilor internaţionale şi ale Federaţiei Române de Fotbal. Ba mai mult, înainte de a face această mişcare am avut avizul Federaţiei Române de Fotbal.

ADVERTISEMENT

Deci am anunţat Federaţia înainte, am primit avizul Federaţiei şi am dat drumul procedurii. Am respectat absolut tot ce putea fi respectat la acea oră. De fapt, noi nu am făcut altceva decât să luăm numele şi emblema de la Farul Constanţa”, a declarat oficialul ”marinarilor”, pentru .

Cum s-ar putea califica Farul în cupele europene

Casa Pariurilor Liga 1 a ajuns în fața ultimelor două etape din faza play-off, iar , se dă între FC Voluntari și Farul Constanța.

ADVERTISEMENT

Momentan ilfovenii sunt pe 4, însă dobrogenii nu renunță la ideea de a reprezenta fotbalul românesc la nivel european. Pentru ca locul 4 să devină eligibil pentru cupele europene este, însă, obligatoriu ca Universitatea Craiova să câștige Cupa României.

ADVERTISEMENT

Nici în acest context ocupanta poziției a patra în Casa Pariurilor Liga 1 nu are garantată participarea în competițiile continentale intercluburi. Pentru a ajunge acolo va trebui să joace un meci de baraj cu câștigătoarea unui prim joc de departajare, dintre ocupantele locurilor 7, respectiv 8, adică pozițiile 1 și 2 din play-out.