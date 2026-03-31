Sport

Lovitură grea pentru naționala Angliei! Thomas Tuchel și-a pierdut starul

Naționala Angliei joacă marți seară un amical pe teren propriu contra Japoniei. Selecționerul Thomas Tuchel a primit o lovitură importantă. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Mihai Dragomir
31.03.2026 | 21:50
ULTIMA ORĂ
Naționala Angliei a primit o nouă lovitură. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Naționala Angliei primește marți seară, de la 21:45, vizita Japoniei într-un meci amical pe Wembley. Cu puțin înaintea partidei, selecționerul Thomas Tuchel (52 de ani) a primit o veste neplăcută la nivelul lotului. Germanul nu se va putea baza pe doi jucători importanți, unul fiind golgheter la echipa de club. Vezi pe Fanatik.ro ce s-a întâmplat și despre cine este vorba.

Harry Kane s-a accidentat și nu va juca pentru Anglia

Naționala Angliei joacă un nou meci de verificare înaintea Cupei Mondiale din vara acestui an. După super-amicalul cu Uruguay încheiat cu scorul final de 1-1, englezii vor bifa o partidă și contra Japoniei. Selecționerul Thomas Tuchel a primit însă noi vești neplăcute la nivelul lotului, fiind nevoit să se descurce fără doi oameni importanți.

ADVERTISEMENT

Primul jucător devenit indisponibil pentru acest joc este chiar Harry Kane (32 de ani), cel care a ajuns recent la un număr uluitor de goluri marcate. Experimentatul atacant s-a accidentat la ultimul antrenament și va fi odihnit pentru partida contra asiaticilor. Rămâne de văzut cât de mult va afecta lipsa vârfului cu 48 de goluri în 40 de meciuri la Bayern Munchen în acest sezon.

„Harry Kane este odihnit în această seară ca măsură de precauție, după ce a prezentat o problemă minoră la antrenament, dar rămâne în lot și primește evaluări suplimentare”, a fost comunicatul transmis de englezi înaintea meciului amical contra Japoniei.

ADVERTISEMENT
Anglia a ajuns la 9 jucători care părăsesc lotul la această acțiune. Jordan Henderson revine la Brentford

Un alt jucător devenit indisponibil pentru jocul contra Japoniei este Jordan Henderson (35 de ani). Veteranul din naționala Angliei este cel de-al 9-lea jucător care părăsește lotul în această acțiune, după ce fotbaliști precum Noni Madueke , Bukayo Saka și Declan Rice s-au întors la Arsenal în weekend din cauza unor probleme de sănătate.

ADVERTISEMENT
Adam Wharton și John Stones sunt alți doi fotbaliști care au resimțit probleme medicale și au revenit la cluburile lor, în timp ce Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori și Dominic Calvert-Lewin au fost excluși din lot fără a fi prezentat semne de accidentare.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Banciu, dezlănțuit: 'Kosovo nu există, e o țară inventată! Nu reprezinți nimic, nu...
iamsport.ro
Banciu, dezlănțuit: 'Kosovo nu există, e o țară inventată! Nu reprezinți nimic, nu ai pic de istorie, e naționalism ultraieftin'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!