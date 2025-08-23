Lovitură grea pentru românii din diaspora! Pentru ce vrea ministra Oana Țoiu să îi taxeze

Ministerul de Externe condus de Oana Țoiu vine cu o lovitură grea pentru românii din diaspora. Conaționalii aflați în străinătate ar putea fi nevoiți să bage mâna adânc în buzunar de la anul.

Lovitură grea pentru românii din diaspora. Pentru ce vrea Oana Țoiu să îi taxeze

MAE anunță o serie de modificări importante la Legea 198/2008 privind serviciile consulare, prin reintroducerea unor taxe eliminate în anul 2017. Potrivit instituției, măsura are ca obiectiv îmbunătățirea calității și rapidității serviciilor oferite românilor din diaspora. Proiectul de act normativ a fost lansat în dezbatere publică, iar dacă va primi aprobarea Guvernului, să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

Oana Darie, directoarea generală a Departamentului Consular, a explicat principalele schimbări propuse. Se reintroduce de 55 de euro pentru documentele de călătorie, cu excepția situațiilor în care pașaportul sau cartea de identitate au fost furate. Pentru vizele de lungă ședere, tariful va crește de la 120 la 200 de euro. În zona serviciilor notariale, taxa pentru traduceri se va reduce, de la 30 la 20 de euro, însă se majorează, cu 10 euro, costul pentru legalizarea traducerilor (practic, se mută banii dintr-o parte în alta). În schimb, serviciile pentru stare civilă vor rămâne gratuite.

Ministerul de Externe se plânge că n-a făcut suficienți bani în 2024 din taxele pe care muncitorii din străinătate le-ar fi putut plăti

Potrivit calculelor , dacă aceste taxe ar fi fost aplicate în anul 2024, instituția ar fi încasat 39 de milioane de euro. Din această sumă, 18 milioane ar fi provenit din vizele de lungă ședere, iar aproape 9 milioane ar fi mers direct în bugetul ministerului.

Distribuția veniturilor va fi împărțită: taxele pentru vize vor fi direcționate, jumătate către stat, jumătate către MAE. În anul 2024, consulatele României au prestat peste 923.000 de servicii, majoritatea în regim gratuit.

Oficialii subliniază că noile taxe sunt necesare pentru a finanța digitalizarea și extinderea serviciilor oferite românilor din străinătate. Proiectul de lege va putea fi amendat în perioada de dezbatere, înainte de a fi trimis Executivului. mizează pe această reformă pentru a oferi un sistem consular mai accesibil și mai bun comunităților de români din diaspora.