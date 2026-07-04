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Lovitură importantă pentru Carlo Ancelotti înainte de Brazilia – Norvegia, din optimile Campionatului Mondial 2026. Unul dintre superstarurile echipei va lipsi!

Brazilia va înfrunta Norvegia duminică seară, de la ora 23:00, în optimile Campionatului Mondial 2026. Selecționerul Carlo Ancelotti a primit o lovitură importantă înaintea duelului cu nordicii.
Mihai Dragomir
04.07.2026 | 19:00
Lovitura importanta pentru Carlo Ancelotti inainte de Brazilia Norvegia din optimile Campionatului Mondial 2026 Unul dintre superstarurile echipei va lipsi
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Carlo Ancelotti și vestea pe care nu voia să o primească înainte de optimile CM 2026 contra Norvegiei. Foto: Hepta.
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Brazilia va juca contra Norvegiei duminică seară, de la ora 23:00 (ora României), pe MetLife Stadium din New Jersey. Meciul va conta în cadrul optimilor de la Campionatul Mondial 2026, iar câștigătoarea va avansa în faza sferturilor. Selecționerul Carlo Ancelotti a primit însă o veste neplăcută înaintea partidei.

Lovitură importantă pentru Carlo Ancelotti. Raphinha nu joacă cu Norvegia

„Selecao” a rupt un blestem de 88 de ani după ce a învins Japonia cu 2-1 în șaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Sud-americanii își continuă aventura la turneul final cu optimile, unde întâlnesc Norvegia lui Erling Haaland. Înaintea partidei de duminică, selecționerul Carlo Ancelotti se confruntă cu unele probleme de lot.

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Mai exact, Raphinha, superstarul de la Barcelona, s-a accidentat în meciul cu Haiti din grupe și va putea reveni abia în sferturi, dacă echipa lui trece mai departe. Momentan, el s-a întors la antrenamente alături de echipă. Rolul său este unul extrem de important în primul „11”, făcând parte din ofensiva completată de jucători precum Vinicius și Matheus Cunha.

Nici Lucas Paqueta nu o poate ajuta pe Brazilia cu Norvegia

Nici Lucas Paqueta nu își poate ajuta echipa. Mijlocașul a suferit o accidentare musculară în duelul cu Japonia. Dacă Raphinha are șanse mari să joace în sferturi, în cazul mijlocașului de la Flamengo există îngrijorări că va rata și alte partide, dacă Brazilia va avansa și mai mult în competiție.

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O calificare în sferturi a Braziliei îi va aduce pe data de 12 iulie o confruntare cu câștigătoarea Mexic – Anglia, partidă care se dispută luni, 6 iulie, de la ora 03:00 pe Stadionul Azteca, coșmarul britanicilor.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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