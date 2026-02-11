Lovitură în cazul crimei din Cenei! Sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile părinților ucigașilor lui Mario: „Parchetul a dispus”

ADVERTISEMENT

Lovitură în cazul crimei din Cenei! Părinții ucigașilor lui Mario Berinde riscă să rămână fără niciun bun material, căci, așa cum a aflat FANATIK în exclusivitate, Parchetul a dispus instituirea sechestrului asigurător pe tot ce dețin familiile, fiind poprite inclusiv conturile bancare.

Sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile familiilor ucigașilor lui Mario Berinde

Unul din avocații familiei Berinde, Adrian Cuculis, a dezvăluit, totodată, pentru FANATIK că în procesul deschis în instanță, în care se cer despăgubiri din partea părinților ucigașilor lui Mario, sunt menționați și sora și unchiul băiatului omorât cu sânge rece de adolescenții din Cenei. Apărătorul familiei ne-a spus de ce este considerată parte vătămată și unchiul lui Mario, nu doar sora și părinții acestuia.

„Este și sora (n. red.: parte vătămată), doar că eu cu privire la soră nu am semnat și nu știu ce a făcut celălalt avocat. Este și ea constituită în procesul penal. Oricine se consideră vătămat de săvârșirea infracțiunii, chiar și din punct de vedere moral, pentru că era nepoțelul lui, atunci s-a constituit parte civilă în procesul penal”, a declarat Cuculis, pentru FANATIK.

În continuare, avocatul a venit cu o adevărată bombă în acest caz. Familiile criminalilor adolescenți din Cenei au bunurile puse sub sechestru până la o decizie definitivă a instanței cu privire la cât trebuie să plătească părinților tânărului decedat.

„S-a pus poprire pe conturi”

„Chiar acum s-a instituit sechestru asigurător pentru suma de 4 milioane de euro pe casele, bunurile și mașinile celor doi minori de 15 ani. Parchetul a dispus instituirea sechestrului asigurător în cuantumul acestei sume, nu e ceva neobișnuit. S-a pus poprire asigurătorie pe conturi, i-au găsit o casă în comuna Cenei, deci lucruri de genul acesta.

Ideea e în felul următor: din toate punctele de vedere, când ai o asemenea faptă de omor, practic statul român trebuie să despăgubească dacă infractorul sau familia infractorului nu despăgubesc”, ne-a spus, în exclusivitate, avocatul familiei lui Mario Berinde.

Crima din Cenei a îngrozit România

Mario Alin Berinde, adolescentul de 15 ani din Cenei, a fost victima uneia dintre cele mai brutale crime petrecute în România. Tragedia s-a petrecut în noaptea de 19 ianuarie 2026, când trei minori, doi de 15 ani și unul de 13 ani, în casa unuia dintre ei.

Conform anchetei, aceștia l-au lovit în mod repetat cu un topor și un cuțit, apoi au încercat să-i incendieze trupul. Când și-au dat seama că nu pot duce l-a bun sfârșit planul, l-au ascuns într-o groapă în grădina din spatele casei. cu aproximativ o lună înainte, motivația principală fiind invidia legată de bunurile materiale pe care victima le deținea.

Mulți români vor schimbarea legii răspunderii penale

Pe plan procesual penal, lucrurile au evoluat rapid. Cei doi băieți de 15 ani au fost reținuți și duși în fața judecătorului, care a dispus arestul preventiv pentru 30 de zile, decizie confirmată la primul termen de judecată. În schimb, minorul de 13 ani nu a putut fi tras la răspundere penală pentru fapta de omor, din cauza limitelor prevăzute de lege privind discernământul penal la această vârstă.

Ulterior, acesta a fost preluat de autorități după ce părinții săi nu au respectat măsurile de supraveghere socială. În urma amplorii luate de acest caz, s-a făcut inclusiv o petiție prin care se cere schimbarea legislației, astfel încât să răspundă penal și copiii care au sub 14 ani.