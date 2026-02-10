News

Lovitură ”în familie”: fiul lui Liviu Dragnea, obligat de instanță să-i achite un milion de lei lui Ilie Dragne, amicul din copilărie al tatălui său

Ilie Dragne, unul dintre prietenii și colaboratorii cei mai apropiați ai lui Liviu Dragnea, îl obligă pe fostul fiul fostului lider PSD să-i achite o datorie de peste un milion de lei
Daniel Coltuc
10.02.2026 | 15:45
Valentin Ștefan, fiul lui Liviu Dragnea, a fost obligat de instanță să-i plătească lui Ilie Dragne, administratorul fermei de porci din comuna Salcia, suma de 1,02 milioane lei, la care se adaugă dobânzi legale penalizatoare. Decizia a fost luată de Tribunalul Teleorman, după o cerere de ordonanță de plată formulată de Ilie Dragne.

Fiul lui Liviu Dragnea are zece zile la dispoziție pentru a nu fi executat silit

Ilie Dragne, considerat drept ”omul de casă” al lui Liviu Dragnea, îl obligă pe fiul fostului președinte al Camerei Deputaților să-i achite o datorie de 1.026,374,41 lei, plus dobânzi penalizatoare. Instanța a stabilit că Dragnea Jr. are la dispoziție zece zile de la comunicarea deciziei pentru executarea benevolă a obligațiilor stabilite prin ordonanța de plată.

Decizia Tribunalului Teleorman poate fi atacată prin cerere în anulare, însă procedura prevede că executarea silită va începe în cazul în care debitorul nu achită datoria, chiar dacă fiul lui Liviu Dragnea alege să conteste hotărârea.

Ordonanța de plată reprezintă o procedură judiciară rapidă și simplificată, reglementată de Codul de Procedură Civilă, folosită de creditori pentru a recupera sume de bani fără a trece printr-un proces lung și costisitor.

Pentru a putea fi admisă de instanță, ordonanța de plată trebuie să reprezinte o datorie certă, lichidă și exigibilă. Asta înseamnă că respectiva creanță este exact determinată și că a ajuns la scadență. Înainte să meargă la instanță, creditorul trebuie să trimită debitorului o somație prin executor sau o scrisoare recomandată, oferindu-i un termen de 15 zile pentru a plăti de bunăvoie.

Ilie Dragne și Liviu Dragnea sunt născuți în aceeași comună din Teleorman

Fără a avea o legătură de familie, în ciuda asemănării numelui, Ilie Liviu Dragne este considerat ca fiind legat de o prietenie ”de-o viață” cu Liviu Dragnea. Ambii provin din comuna Grația, județul, Teleorman, iar Ilie Dragne a apărut constant în structurile de conducere ale firmelor controlate direct sau interpuși de familia Dragnea.

Ilie Dragne este și omul care a asigurat managementul Romcip Salcia (rebotezată Ferma Salcia SA), fosta fermă de stat care a ajuns în posesia familiei Dragnea.

El a fost administrator al fermei de porci până în 2019, atunci când fiul lui Liviu Dragnea s-a retras din acționariatul companiei, cedându-i pachetul majoritar lui Dragne. În 2020, ferma a intrat în insolvență, iar activele companiei, inclusiv abatorul, moara și terenurile aferente din comuna Salcia, au fost scoase la vânzare prin licitații publice.

În prezent, Valentin Ștefan Dragnea deține Nutrello Group SA (fosta Zooveg 2010 SRL), o companie agricolă cu sediul în comuna Lița, județul Teleorman. Firma se ocupă, în principal de cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase, iar în 2024 a declarat o cifră de afaceri de peste 33 de milioane de lei. Aici, Ilie Dragne nu apare în conducerea firmei.

Prietenul lui Liviu Dragnea, achitat în dosarul ”Ferma Salcia”

În 2017, Ilie Dragne a fost reținut pentru 24 de ore de către procurorii Parchetului General, în urma unor percheziții la Ferma Salcia. El a fost suspectat de complicitate la evaziune fiscală, într-un circuit care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 9 milioane de euro.

Ulterior, procurorii au decis să renunțe la acuzația principală, dar l-au trimis totuși în judecată pentru folosirea cu rea-credință a bunurilor societății. Procesul s-a încheiat în 2019, când instanța l-a achitat definitiv pe Dragne, pe motiv că fapta pentru care a fost acuzat nu există sau nu este prevăzută de legea penală.

În același dosar, Dumitru Mișu, director general al fermei de porci din Teleorman, a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru evaziune fiscală, dar a scăpat ulterior de pedeapsă după ce prejudiciul din dosarul Ferma Salcia a fost achitat integral.

Daniel Coltuc
Daniel Coltuc
Daniel Coltuc este redactor pe zonele de Actualitate/Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Cotidianul, apoi a coordonat departamentul Monden al ziarului Libertatea.
