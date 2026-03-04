Lovitură în instanță! Horațiu Potra, scos din regimul de maximă siguranță al Penitenciarului Rahova. Ce schimbă decizia judecătorilor

ADVERTISEMENT

Horațiu Potra a obținut o mică victorie în dosarul exploziv în care este acuzat că a pus la cale o lovitură de stat. După luni petrecute în regim de maximă siguranță la Penitenciarul Rahova, instanța a decis în dimineața de miercuri, 4 martie 2026, că măsura a fost nejustificată, iar Potra nu mai este considerat un deținut care reprezintă un pericol pentru penitenciar.

Horațiu Potra, scos din regimul de maximă siguranță de la Rahova. Liderul mercenarilor va avea parte de alte condiții în pușcărie

Decizia vine într-un moment complicat pentru apropiatul lui Călin Georgescu, aflat în centrul unuia dintre cele mai răsunătoare dosare din ultimii ani, în care procurorii îl acuză de acțiuni împotriva ordinii constituționale pregătite în luna decembrie 2025, după anularea alegerilor prezidențiale. De asemenea, a fost pus sub acuzație și pentru că nu a respectat regimul armelor și munițiilor.

Pentru , schimbarea regimului de detenție vine ca o gură de aer, asta după ce s-a plâns că administrația penitenciarului unde e în arest nu îi respectă drepturile.

Avocata Christiana Mondea a oferit, în exclusivitate pentru FANATIK, câteva declarații despre victoria din spatele gratiilor, precizând că a contestat în repetate rânduri încadrarea în regimul de maximă siguranță. „Penitenciarul Rahova l-a încadrat pe domnul Horațiu Potra la regimul de maximă siguranță. Am contestat această decizie la judecătorul delegat al penitenciarului, dar a respins-o și a considerat că decizia penitenciarului este corectă”, a declarat avocata lui Potra, Christiana Mondea, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Instanța ne-a dat dreptate”

Apărarea nu s-a oprit aici, avocații contestând, apoi, hotărârea la Judecătoria Sectorului 5, unde instanța a întors complet situația. „În urma contestației pe care am depus-o și susținut-o în fața Judecătoriei Sectorului 5, împotriva celor deciziilor, instanța de judecată ne-a dat dreptate și a decis cu titlu definitiv că domnul Horațiu Potra a fost în mod netemeinic și nelegal considerat pericol pentru penitenciar și că infracțiunea pe care presupus ar fi săvârșit-o ar determina încadrarea lui în regimul de maximă siguranță”, ne-a mai spus Mondea. Practic, decizia de azi a instanței schimbă condițiile de detenție ale lui Potra.

Ce presupune schimbarea încadrării regimului de detenție pentru Potra

Ieșirea din regimul de maximă siguranță nu înseamnă eliberare, dar aduce câteva schimbări semnificative pentru viața de zi cu zi a deținutului. Avocata ne-a spus ce înseamnă această veste, concret, pentru șeful mercenarilor.

„Presupune mai multe libertăți în penitenciar. Spre exemplu, modalitatea în care se realizează vizitele cu apropiații se va face la masă, fără geam despărțitor. Mai multă libertate de mișcare când merge la activități fizice”, a explicat avocata lui Potra, pentru FANATIK.

Potra s-a plâns de abuzuri în spatele gratiilor

Decizia instanței e cu atât mai interesantă cu cât vine după ce, în decembrie 2025, bărbatul a reclamat abuzuri din partea personalului penitenciarului. „E o victorie cu atât mai interesantă cu cât decizia acum desființată a penitenciarului a venit imediat după ce domnul Potra a reclamat comportamentul abuziv al lucrătorilor din penitenciar din data de 24 decembrie 2025 și a depus plângere pentru cercetare abuzivă împotriva instituției”, a mai precizat Mondea.

Problemele lui Potra nu s-au oprit la disputa cu conducerea Penitenciarului Rahova. Pe 23 februarie 2026, liderul mercenarilor a trecut printr-un episod tensionat în sala de judecată. În timpul termenului de la Curtea de Apel București, unde se judeca Horațiu Potra a leșinat și a fost nevoie de intervenția medicală, ședința fiind întreruptă.