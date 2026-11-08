Lovitură în plin pentru Cristi Chivu din partea fostului mare fotbalist italian înainte de Inter – Como!

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Marco Tardelli (72 de ani), fostul mare fotbalist italian, de la Juventus, Inter și chiar Como, a prefațat dintre echipele lui (46 de ani) și (39 de ani). Cei doi au concurat la un moment dat pentru banca formației de pe „Giuseppe Meazza”, iar în cele din urmă a fost ales românul.

Fostul mare fotbalist italian Marco Tardelli, presiune pe Cristi Chivu și laude pentru Cesc Fabregas înainte de Inter – Como

În prezent, spaniolul este pe val, atât în Italia, cât și în Champions League, în vreme ce Chivu întâmpină anumite mici probleme în ultimele săptămâni, după ce în sezonul trecut a reușit eventul. În acest context, Tardelli a venit acum doar cu laude la adresa lui Fabregas, în vreme ce despre tehnicianul român a subliniat și el că ar avea unele probleme în prezent.

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„(n.r. Despre Como) Rezultatele excelente au venit și continuă să vină pentru că există un club puternic în spate și un proprietar care a făcut o investiție uriașă. Dacă ar pleca, ar fi o tragedie. El a crezut în club, dar și în oraș. Au trasat un drum bun, iar călătoria este plină de satisfacții. Apoi, faptul că ai un antrenor excelent și că i-ai pus totul în mâini ajută și mai mult. (n.r. Despre Fabregas) Îmi place foarte mult stilul său de atac și faptul că reușește să echilibreze apărarea, ceea ce înseamnă că nu primește prea multe goluri.

(n.r. Despre Inter) Primesc goluri prea multe și trebuie să fie mai atenți în defensivă. Chivu are calitate, o echipă grozavă, jucători grozavi, dar nu văd echipa Inter la fel de vibrantă ca anul trecut. Au avut câteva absențe, dar nu văd aceeași răutate ca sezonul trecut. Se descurcă bine în campionat, este mereu acolo. Dar acum obiectivul ar trebui să fie să ajungă în finala Ligii Campionilor, pentru că asta își doresc fanii. Campionatul riscă să devină din ce în ce mai puțin interesant și cred că Inter se așteaptă acum la ceva mai mult la nivel internațional”, a spus Tardelli, potrivit

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De ce ar merita Cesc Fabregas să fie campion în Serie A în acest sezon

De asemenea, fostul mare fotbalist italian a mai transmis cu această ocazie și că, în opinia sa, în cazul în care Como ar reuși să facă un meci mare și la Milano, Cesc Fabregas ar merita să câștige titlul de campion în Serie A la finalul acestui sezon: „Como este mult mai distractivă decât orice altă echipă italiană în acest moment. Sunt străluciți, au un joc excelent și jucători care pot marca ușor. (n.r. Dacă are Como șanse la titlu în acest sezon) Totul depinde de meciul de pe San Siro. Dacă vor câștiga, ar trebui să începem să credem în această echipă mult mai mult decât o facem deja”.