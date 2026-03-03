Lovitură în SuperLiga! Primul transfer anunțat după UTA – FCSB este un dublu campion în Suedia

ADVERTISEMENT

După ce a pierdut pe teren propriu cu FCSB, scor 2-4, și astfel a ratat definitiv orice șansă de accedere în play-off-ul din SuperLiga, UTA Arad s-a întărit în încercarea de a câștiga play-out-ul.

Oficialii „Bătrânei Doamne” s-au mișcat deci foarte rapid după și au găsit deja o variantă de înlocuire pentru

Potrivit , UTA s-a înțeles deja de câteva zile cu Patriot Sejdiu, o extremă dreapta din Kosovo în vârstă de 25 de ani. Fotbalistul vine din postura de liber de contract după despărțirea de suedezii de la Malmo, grupare alături de care el a câștigat două titluri de campion, în 2021 și 2023, dar și o Cupă a Suediei, în 2022.

De altfel, Sejdiu a jucat în această țară pentru cea mai mare parte a carierei sale de până acum, la echipe precum Dalkurd și Osters, în afară de Malmo bineînțeles, club la care el a fost format, cu două „paranteze” constituite de sezoane petrecute în Olanda, la NAC Breda și Roda.

Patriot Sejdiu vine la Arad în locul lui Valentin Costache din postura de dublu campion al Suediei cu Malmo

Conform sursei citate anterior, fotbalistul kosovar a ajuns la Arad încă din cursul zilei de sâmbătă, iar luni a fost programat și primul său antrenament alături de noii săi coechipieri. Este de așteptat ca Patriot Sejdiu să semneze cu UTA un contract valabil în primă fază până în vara anului 2027, însă doar în cazul în care va trece cu bine de anumite investigații medicale suplimentare solicitate în mod special de clubul din Arad.

Jucătorul născut la Priștina s-a confruntat destul de recent cu probleme cardiace, minore însă, și susține că problema nu este gravă, iar el se află într-o condiție fizică foarte bună, chestiune care îi permite să fie apt de joc în scurt timp pentru noua echipă. Cei de la UTA vor doar să se asigure că totul este în regulă din toate punctele de vedere. După ce acest lucru se va întâmpla, Sejdiu va semna contractul, hârtiile fiind deja pregătite.

În prezent, Patriot Sejdiu este cotat de către site-ul de specialitate Transfermarkt la 350.000 de euro. El este fost internațional de tineret al naționalei statului Kosovo, bifând însă o singură selecție la acest nivel U21.