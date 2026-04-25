Lovitură în ziua derby-ului CFR Cluj – U Cluj: „Bine ai revenit acasă!”

CFR Cluj și U Cluj se reîntâlnesc sâmbătă, 25 aprilie, de la 20:30, în cadrul etapei a 6-a din play-off-ul SuperLigii. Gazdele au făcut un prim anunț major în ziua derby-ului, prezentându-și cea mai recentă „achiziție”. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea cu cine s-a întărit fosta campioană a României.

Ricardo Cadu a fost prezentat oficial de CFR Cluj. Ce funcție va avea

Odată cu la începutul lunii aprilie, CFR Cluj s-a văzut nevoită să caute un nou responsabil pentru postul de director sportiv. Varianta aleasă de „feroviari” a fost . În cursul zilei de sâmbătă, 25 aprilie, fosta campioană a României l-a prezentat oficial pe portughez drept noul director sportiv al echipei.

„Bine ai revenit acasă, Ricardo Cadu! CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că fostul nostru mare căpitan, Ricardo Cadu, va ocupa, începând de astăzi, funcția de director sportiv. Cadu a îmbrăcat tricoul echipei noastre timp de 7 sezoane, perioadă în care a contribuit decisiv la unele dintre cele mai importante performanțe ale clubului și a cucerit 3 titluri de campion, 3 Cupe ale României și 2 Supercupe.

După încheierea carierei de jucător, Cadu și-a continuat parcursul în fotbal, urmând cursuri de specialitate pentru funcția de director sportiv și acumulând experiență în cadrul clubului portughez Paços de Ferreira. Ricardo, ne bucurăm că te întorci acasă, în Gruia! Îți dorim mult succes în noul rol și cât mai multe realizări alături de CFR Cluj!”, este anunțul făcut de CFR Cluj pe pagina oficială.

Ricardo Cadu în tricoul lui CFR Cluj. Performanțele portughezului

Ricardo Cadu a semnat cu CFR Cluj, în calitate de jucător, în vara anului 2006. El a stat în Gruia până în vara anului 2014, reușind în cei 8 ani alături de „feroviari” performanțe notabile. Alături de ardeleni, Ricardo Cadu a cunoscut adevărata satisfacție în cariera sa de fotbalist, câștigând 7 trofee în total.

În cele 250 de apariții pentru CFR Cluj, fostul fundaș central a marcat de 30 de ori și a oferit și 2 asisst-uri. Portughezul a contribuit și la campaniile europene ale echipei, participând la marile rezultate obținute de ardeleni în Europa League și Champions League.

