Lovitură înainte de FC Argeș – FCSB: e pregătit să intre titular în locul lui Duarte. Exclusiv 

FCSB are probleme înaintea primului meci oficial din 2026. Andre Duarte, extrem de lăudat de staff-ul roș-albaștrilor, are șanse mici să joace contra lui FC Argeș la Mioveni. Adus cu surle și trâmbițe, Andre Duarte nu a primit, deocamdată, „cartea vede” din Ungaria.

Probleme pentru Duarte înainte de FC Argeș – FCSB

Din informațiile FANATIK, până la ora 14:00, nu a sosit pentru FC Argeș – FCSB. Totuși, roș-albaștrii au speranțe, pentru că certificatul internațional de transfer poate veni chiar și cu 2 ore înainte de meci, până în momentul în care se face foaia oficială de joc.

În contextul unui astfel de caz, adică în cazul în care „cartea verde” ar sosi la FCSB până la ora 18:00, transferul lui Andre Duarte la FCSB ar putea fi înregistrat, astfel, fundașul central ar fi eligibil să intre pe teren.

Cine intră în locul lui Duarte în FC Argeș – FCSB

Totuși, FANATIK a aflat că șansele ca certificatul internațional de transfer să ajungă în timp util, iar Andre Duarte să poată intra pe teren sunt mici. Astfel, din informațiile FANATIK, FCSB și-a luat măsuri de precauție.

Joyskim Dawa, care nu a mai jucat un meci oficial de 10 luni, va juca titular alături de Mihai Lixandru în centrul defensivei. Staff-ul campioanei României spera că .

Revine Joyskim Dawa pe teren după o pauză de 10 luni?

În cazul în care scenariul pesimist se adeverește, iar Andre Duarte nu va avea drept de joc pentru FCSB în meciul de la Mioveni, aceasta va fi prima partidă oficială pentru Dawa după 10 luni de pauză. Fundașul central a suferit o accidentare teribilă pe data de 16 aprilie 2025.

Atunci, fundașul central și-a rupt ligamentele încrucișate în cantonamentul naționalei. El a reluat pregătirea și a efectuat cantonamentul din Antalya, însă oficialii campioanei României sperau să îl reintegreze treptat în echipa de bază și nu să îl arunce direct titular într-un meci de SuperLiga.