Sport

Lovitură înainte de FC Argeș – FCSB: e pregătit să intre titular în locul lui Duarte. Exclusiv 

FCSB a primit o adevărată lovitură înaintea meciului cu FC Argeș, primul din 2026. Sunt șanse mici ca Duarte să poată evolua, iar FANATIK a aflat cine îl înlocuiește.
Cristi Coste, Răzvan Rădulescu
16.01.2026 | 14:16
Lovitura inainte de FC Arges FCSB e pregatit sa intre titular in locul lui Duarte Exclusiv
breaking news
Cine intră în locul lui Duarte în FC Argeș - FCSB. Șanse mici ca portughezul să joace. Foto: sport.pictures.eu.
FCSB are probleme înaintea primului meci oficial din 2026. Andre Duarte, extrem de lăudat de staff-ul roș-albaștrilor, are șanse mici să joace contra lui FC Argeș la Mioveni. Adus cu surle și trâmbițe, Andre Duarte nu a primit, deocamdată, „cartea vede” din Ungaria.

Probleme pentru Duarte înainte de FC Argeș – FCSB

Din informațiile FANATIK, până la ora 14:00, nu a sosit „cartea verde” care l-ar putea face eligibil pe Andre Duarte pentru FC Argeș – FCSB. Totuși, roș-albaștrii au speranțe, pentru că certificatul internațional de transfer poate veni chiar și cu 2 ore înainte de meci, până în momentul în care se face foaia oficială de joc.

În contextul unui astfel de caz, adică în cazul în care „cartea verde” ar sosi la FCSB până la ora 18:00, transferul lui Andre Duarte la FCSB ar putea fi înregistrat, astfel, fundașul central ar fi eligibil să intre pe teren.

Cine intră în locul lui Duarte în FC Argeș – FCSB

Totuși, FANATIK a aflat că șansele ca certificatul internațional de transfer să ajungă în timp util, iar Andre Duarte să poată intra pe teren sunt mici. Astfel, din informațiile FANATIK, FCSB și-a luat măsuri de precauție.

Joyskim Dawa, care nu a mai jucat un meci oficial de 10 luni, va juca titular alături de Mihai Lixandru în centrul defensivei. Staff-ul campioanei României spera că Andre Duarte poate fi titular chiar la primul meci oficial pentru FCSB.

Revine Joyskim Dawa pe teren după o pauză de 10 luni?

În cazul în care scenariul pesimist se adeverește, iar Andre Duarte nu va avea drept de joc pentru FCSB în meciul de la Mioveni, aceasta va fi prima partidă oficială pentru Dawa după 10 luni de pauză. Fundașul central a suferit o accidentare teribilă pe data de 16 aprilie 2025.

Atunci, fundașul central și-a rupt ligamentele încrucișate în cantonamentul naționalei. El a reluat pregătirea și a efectuat cantonamentul din Antalya, însă oficialii campioanei României sperau să îl reintegreze treptat în echipa de bază și nu să îl arunce direct titular într-un meci de SuperLiga.

Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
