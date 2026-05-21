Lovitură înaintea noului sezon! Antrenorul revelației din SuperLiga și-a anunțat plecarea. Cine vine în locul său

Una dintre surprizele plăcute ale ultimului sezon din SuperLiga se desparte de antrenorul care a promovat echipa și a obținut rezultate peste așteptări. Un tehnician din Ungaria este favorit să îi ia locul.
Alex Bodnariu
21.05.2026 | 10:45
Robert Ilyeș pleacă de la Csikszereda. Cine va sta pe bancă în următorul sezon. Foto: SportPictures
Csikszereda a făcut o figură frumoasă în primul sezon din SuperLiga României, însă Robert Ilyeș, antrenorul care a dus formația ciucană în prima divizie și care a stat pe bancă la cele mai importante rezultate din istoria clubului, a anunțat că va pleca de la echipă.

Csikszereda, una dintre surprizele plăcute din SuperLiga

Formația din Miercurea Ciuc a surprins pe toată lumea în acest sezon. Csikszereda a făcut multe meciuri bune și nu a fost una dintre formațiile care au avut emoții în ceea ce privește retrogradarea.

Ciucanii au terminat sezonul la opt puncte peste ultimul loc care a dus la barajul de menținere în SuperLiga României. Realizarea este una importantă dacă ne amintim că, în vară, Csikszereda nu a fost una dintre echipele care au investit sume importante pentru a-și întări lotul.

Robert Ilyeș pleacă de la Csikszereda. Cine va sta pe bancă în următorul sezon

Fanii au primit și o veste tristă înaintea începerii noului sezon. Antrenorul Robert Ilyeș nu va continua la club: „Modul în care vedeam eu fotbalul nu era compatibil cu cel al clubului. Adică eu voiam mai mult, știu că pot mai mult. Aveam însă nevoie de jucători de valoare, să fac o echipă cum voiam eu, să pot aduce jucători cu calități care să se muleze pe viziunea mea”.

În locul său ar urma să vină, după cum anunță GSP, antrenorul maghiar István Szabó, care a urmărit deja din tribună câteva jocuri ale celor de la Csikszereda. Acesta a mai pregătit formații precum Kecskemét, Cegléd, Tiszakécske sau FC Dabas.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
