Lovitură înaintea noului sezon! Antrenorul revelației din SuperLiga și-a anunțat plecarea. Cine vine în locul său

Csikszereda a făcut o figură frumoasă în primul sezon din SuperLiga României, însă Robert Ilyeș, antrenorul care a dus formația ciucană în prima divizie și care a stat pe bancă la cele mai importante rezultate din istoria clubului, a anunțat că va pleca de la echipă.

Csikszereda, una dintre surprizele plăcute din SuperLiga

Formația din Miercurea Ciuc a surprins pe toată lumea în acest sezon. Csikszereda a făcut multe meciuri bune și nu a fost una dintre formațiile care au avut emoții în ceea ce privește retrogradarea.

. Realizarea este una importantă dacă ne amintim că, în vară, Csikszereda nu a fost una dintre echipele care au investit sume importante pentru a-și întări lotul.

Robert Ilyeș pleacă de la Csikszereda. Cine va sta pe bancă în următorul sezon

Fanii au primit și o veste tristă înaintea începerii noului sezon. nu va continua la club: „Modul în care vedeam eu fotbalul nu era compatibil cu cel al clubului. Adică eu voiam mai mult, știu că pot mai mult. Aveam însă nevoie de jucători de valoare, să fac o echipă cum voiam eu, să pot aduce jucători cu calități care să se muleze pe viziunea mea”.

În locul său ar urma să vină, după cum anunță , antrenorul maghiar István Szabó, care a urmărit deja din tribună câteva jocuri ale celor de la Csikszereda. Acesta a mai pregătit formații precum Kecskemét, Cegléd, Tiszakécske sau FC Dabas.