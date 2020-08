Lovitură la Antene! Cristi Brancu a rămas fără emisiune din cauza crizei provocate de pandemie

Cristi Brancu a rămas fără emisiunea Agenția VIP de la Antena Stars, iar motivul, susține chiar prezentatorul, este criza financiară produsă de pandemia de coronavirus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristi Brancu a rămas fără Agenția Vip. Decizia este a trustului Intact

Realizatorul de emisiuni mondene a mărturisit că talk-show-ul pe care îl realizează de mai bine de 13 ani a luat o pauză, dar cu toate acestea speră să revină pe micile ecrane într-un alt proiect de anvergură.

Brancu a confirmat informația apărută în presă, pe surse, și anume că a fost decizia trustului Intact de a închide emisiunea, nu se știe dacă definitiv, ca urmare a crizei pandemiei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Spectrul crizei care abia a început a schimbat multe în toate televiziunile din România. Atâtea proiecte de anvergură s-au întrerupt sau nu se vor mai face. Bugetele s-au schimbat fundamental. A fost o emisiune-fanion a stației vreme de 13 ani și numai spectrul crizei generate de pandemie a decis această pauză lungă”, a declarat Brancu pentru ciao.ro.

„Am de gând să revin la TV”

„Am aproape 30 de ani de media, așa că decizia a fost acceptată și înțeleasă de ambele părți. Speculațiile legate de vârsta prezentatorilor este hilară și neadevărată, puteți verifica acest lucru. Fiecare business are un plan de afaceri pentru fiecare moment. Restul sunt sentimentalisme și imaturități”, a completat prezentatorul în același interviu.

ADVERTISEMENT

„Da, am de gând să revin la TV. Cariera mea TV a fost strâns legată de acest trust, mă leagă de acest loc oameni cu care am făcut performanță și am trăit momente minunate (…) Rămâne prima mea opțiune în carieră. Nu veți regăsi emisiunea din toamnă, dar asta nu înseamnă că nu ne putem Întâlni într-un alt proiect viabil”, a mai spus vedeta tv.

Rămâne de văzut cu ce va fi înlocuită emisiunea lui Cristi Brancu din toamnă la postul Antena Stars, unde jurnalistul lucrează încă de pe vremea când stația tv se numea Antena 2.

ADVERTISEMENT