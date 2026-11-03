Lovitura la care speră Rapidul în ianuarie: transfer de 1,5 milioane de euro

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Din informațiile FANATIK, în club nu există acum nicio discuție concretă pentru cedarea vreunui fotbalist. Totuși, cele mai mari șanse pentru o mutare importantă le are Dina Grameni (24 de ani), evaluat intern la 1,5 milioane de euro. Grameni a avut evoluții consistente în ultimul an, iar Rapidul a primit întrebări din mai multe direcții în ceea ce îl privește. Momentan, însă, nicio ofertă clară. De la Rapid mai pot pleca fotbaliști care intră la începutul lui 2027 în ultimele 6 luni de contract cu Giuleștiul. Sunt nume importante precum Alex Dobre, Alex Pașcanu sau Marian Aioani.

Pancu vrea strategie clară în mercato

Dina Grameni a ajuns la Rapid în septembrie 2024, de la Farul, în schimbul a 400.000 de euro. După un start dificil, s-a impus ca titular cert abia în 2026. În acest sezon, are 3 goluri și două pase decisive în 16 partide. Anul trecut, Gâlcă i-a remarcat creșterea de formă și l-a transformat în om de bază în partea a doua a campaniei. Asta pentru că în sezonul regulat a fost titular de numai 13 ori, iar în 8 jocuri nici n-a fost folosit.

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Daniel Pancu . Le-a cerut șefilor să rezolve situațiile contractuale ale celor care sunt aproape de expirarea înțelegerilor. FANATIK a aflat că opțiunile pentru Grameni, Moruțan și Kramer au fost deja activate. Cu restul, tratativele sunt mai dificile.

„Mai sunt și alți 2-3 jucători importanți, pe lângă Dobre, care sunt în ultimul an de contract. Mi-ar plăcea să se prelungească atât cu Dobre, cât și cu ceilalți. Sezonul ăsta ar trebui să fie unul decisiv pentru ei. Sunt de câțiva ani aici, nu au câștigat nimic, iar dacă mergem la fel… Și eu, dacă aș reprezenta clubul, mi-aș pune niște întrebări. Stau cu niște jucători pe care îi plătesc foarte bine, valorează milioane pe hârtie, dar noi nu câștigăm nimic cu ei”, a comentat Pancu la FANATIK SUPERLIGA.

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Pe Rapid o așteaptă 40 de zile intense în SuperLigă

vineri seara, Rapid și-a consolidat poziția a treia în campionat. E la numai 3 puncte în spatele lui Dinamo și la două sub Craiova. Pentru giuleșteni vine o serie importantă de 3 partide, dintre care două în deplasare. Cel mai greu pare să fie chiar următorul meci, ultimul dinaintea întreruperii campionatului pentru jocurile echipei naționale din Nations League. Rapid merge la Constanța pentru a întâlni Farul, o echipă în formă care tocmai și-a validat locul în zona de play-off după o victorie cu 2-1 la Voluntari. Constanța are 3 victorii în ultimele 4 meciuri pe care le-a jucat.

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Tot în noiembrie, Rapid mai merge la Sf. Gheorghe, pentru confruntarea cu Sepsi, apoi o primește acasă pe FC Botoșani. Înaintea pauzei de iarnă, mai vin două deplasări, la Cluj, cu CFR, apoi pe Arena Națională, cu Dinamo. Este important de menționat că din cele 6 meciuri pe care alb-vișiniii le mai au de disputat în campionat până la finalul lui decembrie, numai două vor fi pe teren propriu.

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