Lovitură la FCSB! Gigi Becali a anunțat în direct decizia bombă: „Începe cu Botoșani”. Exclusiv

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FCSB a început să scârțâie în ultimele două etapa din SuperLiga. Echipa lui Marius Baciu nu a reușit să treacă de Farul (2-2 acasă) și de Sepsi (0-0 în deplasare). Gigi Becali a anunțat o decizie bombă în privința echipei sale. Ce se va întâmpla încă de luni, 17 august, de la duelul dintre roș-albaștri și FC Botoșani, din runda a 5-a.

Gigi Becali a luat o decizie majoră la FCSB. Schimbarea, impusă direct în meciul cu FC Botoșani

FCSB dă piept cu FC Botoșani, luni, de la ora 21:30, în etapa a 5-a din SuperLiga. Fosta campioană va adopta, în acest meci, un nou sistem tactic. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali (68 de ani) a anunțat că echipa lui Marius Baciu (51 de ani) va avea o altă așezare în teren. Mai exact, roș-albaștrii vor începe din primul minut cu 3 fundași centrali.

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Automat, din schemă va dispărea veteranul Valentin Crețu (37 de ani), jucător nelipsit în ultimii ani din banda dreaptă a apărării lui FCSB. Întrebat ce jucători va pune Baciu pe benzi, (19 ani). De altfel, el a fost „cauza” pentru care s-a decis schimbare sistemului de joc.

„Am schimbat noi sistemul acum și imbatabili vom fi! Nu mai trece nimeni. Cred că de la Dumnezeu mi-a venit ideea. (n.r. Jucați cu 3 fundași?) Numai cu 3 de acum încolo. Jucăm în acest sistem și o să fie spulberați. Nu mai suflă nimeni în fața noastră cu 3 fundași. Noi avem 5 fundași de clasă. De ce să jucăm cu 2 când avem 5 de clasă?

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Noi avem 5 fundaș centrali cei mai buni din România. Păi să nu jucăm cu 3? Pune în valoare jucătorul. Scapă de Crețu într-un fel. Nu o să joc cu Crețu mijlocaș. (n.r. Cine vor fi benzile?) Pe benzi poate să fie Cisotti… Pe o bandă, sigur, va fi Pădurariu. Că mai mult de asta s-a schimbat sistemul, pentru el. Am încredere că va fi mare fotbalist. Atunci, pe o bandă va fi Pădurariu, a doua va fi Miculescu, Cisotti, cine vrei. Abia aștept să văd cum nimeni nu suflă în fața noastră cu acest sistem”, .

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Cum ar putea arăta FCSB în viitorul meci din SuperLiga

În ultima partidă jucată în campionat, , FCSB a început într-o formulă „clasică”, cu patru apărători. În centrul liniei de fund au fost Dylan Batubinsika și Andre Duarte. Benzile au fost asigurate de Valentin Crețu și de tânărul Ricardo Pădurariu.

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De la meciul cu Botoșani, Gigi Becali spune că sistemele implementate vor avea ca punct de plecare o linie din 3 fundași centrali: „Pe mine mă interesează să fiu puternic. Vom juca 3-4-3, 3-4-1-2 sau 3-4-2-1. (n.r. Puteți să jucați și cu 2 atacanți) Da, cu Boutoutaou și cu Bîrligea și Tănase în spatele lor sau cu Boutoutaou în spatele lui Bîrligea și Tănase”.

În ceea ce privește linia de 3 din spate, Becali a spus că aici ar putea apărea formula: Batubinsika, Dawa și Ngezana. „Vă dați seama, când intră ăia în careu, să dea cu capul”. În privința „rombului” de la mijlocul terenului, patronul FCSB a spus că aici opțiunile sunt mai multe. „Rombul nu contează, că aici avem Joao Paulo clar și încă unul lângă el”.