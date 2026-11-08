Lovitură la Turneul Campioanelor! Motivul pentru care cele mai bune două jucătoare ale lumii nu se pot întâlni

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Liderul WTA Elena Rîbakina s-a retras sâmbătă de la Ea fost înlocuită de ucrainenaca Marta Kostyuk, locul 10 WTA, care în 2026 are 35 de victorii și 12 eșecuri.

Marta Kostyuk îi ia locul Elenei Rîbakina

Marta Kostyuk va prelua locul Elenei Rîbakina în Grupa 1 şi o va înfrunta pe Linda Noskova în meciul de deschidere al turneului, duminică, urmând să joace şi împotriva lui Coco Gauff şi Jessica Pegula în meciurile ulterioare din faza grupelor, anunţă WTA.

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„Îmi pare foarte rău să anunţ toţi fanii şi susţinătorii mei că, din păcate, trebuie să mă retrag de la WTA Finals în acest an”, a precizat Rîbakina într-un comunicat. „Am avut un sezon incredibil, dar corpul meu pur şi simplu nu este pregătit fizic pentru a concura. Voi petrece ceva timp acasă, odihnindu-mă şi recuperându-mă, pentru a mă pregăti pentru sezonul 2027. WTA Finals este un turneu foarte special şi le urez tuturor mult noroc în această săptămână. Abia aştept să mă întorc la Indian Wells în martie!”, a mai transmis kazaha.

Kazaha va termina anul pe primul loc WTA

Rîbakina a ajuns la turneul de final de sezon în calitate de campioană en titre, rămânând neînvinsă la ediţia din 2025 de la Riad, Arabia Saudită, unde a participat ca ultimă calificată. În acest sezon, ea a fost prima calificată la simplu după ce a câştigat al treilea titlu de Grand Slam la US Open, unde a preluat şi locul 1 în clasamentul mondial.

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Elena Rîbakina îşi încheie sezonul 2026 în cadrul WTA Tour Driven by Mercedes-Benz cu un bilanţ de 54-14 şi patru titluri – Australian Open, Stuttgart, US Open şi Ningbo. În ciuda retragerii, ea şi-a câştigat locul 1 în clasamentul WTA de sfârşit de an la simplu.

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Retragerea Rîbakinei anulează posibilul duel cu Aryna Sabalenka, care ar fi adus față în față cele mai bune două jucătoare ale lumii.

Ucraineanca a plans din cauza bombelor de la Kiev

Marta Kostyuk, cea care îi ia locul Rîbakinei, a avut un sezon bun, în ciuda problemelor extra-sportive pe care le-a avut. În mai 2026, în timpul turneului de la Roland Garros, Kostiuk a izbucnit în lacrimi după ce o rachetă rusă a căzut la doar aproximativ 100 de metri de casa părinților ei din Kiev. Cu o lună maai devreme, ea a filmat un antrenament la Kiev în timp ce sirenele de atac aerian răsunau în fundal.

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Sportiva a criticat în mod repetat lipsa de reacție și tăcerea jucătoarelor ruse din circuitul WTA în legătură cu războiul, declarând că acestea știu foarte bine ce se întâmplă și că tăcerea lor este șocantă. La sfârșitul lunii septembrie 2026, Kostyuk a vizitat Kievul pentru a promova proiecte educaționale, declarând că poporul ucrainean este extrem de obosit din cauza războiului prelungit.

Tragerea la sorți a avut loc marți, 3 noiembrie, iar grupele arată în felul următor:

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Grupa 1: Coco Gauff (4 WTA), Jessica Pegula (5 WTA), Linda Noskova (8 WTA), Marta Kostyuk (10 WTA)

Grupa 2: Aryna Sabalenka (2 WTA), Mirra Andreeva (3 WTA), Elina Svitolina (6 WTA), Karolina Muchova (7 WTA).

Primele partide se vor disputa după următorul program:

Duminică, 8 noiembrie, începând cu ora 22:00

Marta Kostyuk vs. Linda Noskova

Coco Gauff vs. Jessica Pegula

Luni, 9 noiembrie, începând cu ora 22:00

Aryna Sabalenka vs. Karolina Muchova

Mirra Andreeva vs. Elina Svitolina