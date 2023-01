Lovitura lui Gigi Becali! Cum a făcut 200 de milioane de euro la FCSB

De-a lungul a două decenii, Gigi Becali a fost patronul care a băgat cei mai mulţi bani în fotbal, cu visul de a o duce pe FCSB în grupele Ligii Campionilor. Investiţiile i-au adus şi un câştig impresionat, iar conturile „roş-albaştrilor” s-au umplut cu o sumă care ar putea să intre lejer în topurile Forbes. Acolo unde deja latifundiarul din Pipera figurează deja cu o avere de aproximativ 450 de milioane de euro. Pe 23 ianuarie se împlinesc 20 de ani de când Gigi Becali este patronul formaţiei “roş-albastre”.

Cum a câștigat Gigi Becali aproape 200 de milioane de euro de când a devenit patronul FCSB. A prins o semifinală europeană în primul cincinal

FANATIK a analizat fiecare sezon al vicecampioanei României şi explică modul prin care patronul FCSB a reuşit să obţină venituri de aproape 200.000.000 de euro, bornă pe care o poate depăşi chiar în anul următor. În ciuda acestor câștiguri imense,

2003-2004: Primul transfer milionar

După ce a preluat echipa pe 23 ianuarie 2003, Gigi Becali a dat lovitura la finalul primului sezon full la cârma Stelei, aşa cum era numită FCSB atunci. La mijlocul stagiunii, Claudiu Răducanu era vândut la Espanyol şi în conturile clubului intrau 1.500.000 de euro. Era singurul transfer pe bani din 2003-2004 şi cel mai important plus financiar. Din Cupa UEFA, unde „roş-albaştrii” s-au oprit în turul 2, după o dublă cu Liverpool, au venit doar 153.000 de euro, o sumă minusculă faţă de premiile de azi.

1.653.000 de euro a câştigat Gigi Becali în sezonul 2003-2004

2004-2005: Încă un milion pentru Gigi Becali

Din nou, transferurile au umplut conturile FCSB, după ce şi Pompiliu Stoica au fost transferaţi de Chunnam Dragons, respectiv FC Moscova. Cele două mutări i-au adus 1.080.000 de euro lui Gigi Becali. În cupele europene, chiar dacă echipa a avut un parcurs lung, terminat în optimile de finală ale Cupei UEFA, banii au fost din nou puţini. Din Europa au venit 366.000 de euro.

1.446.000 de euro a câştigat Gigi Becali în sezonul 2004-2005

2005-2006: Curg banii europeni spre FCSB

FCSB a atacat grupele Ligii Campionilor în vara lui 2005, dar s-a mulţumit cu participarea în Cupa UEFA, unde a fost la câteva minute de finală. Performanţa a adus 2.000.000 de euro în conturile clubului. O sumă mică, dacă privim la banii de acum. Transferurile, care în ultimele două sezoane aduseseră un plus important, au adus un câştig de 500.000 de euro, după vânzarea lui Vasili Hamutovski la Tom Tomsk.

2.500.000 de euro a câştigat Gigi Becali în sezonul 2005-2006

2006-2007: Boom financiar din Champions League

Semifinala din 2006, din Cupa UEFA, a ajutat la transferul lui George Ogăraru la Ajax, mutare care a adus 3.000.000 de euro în conturile FCSB. Alți 450.000 de euro au venit din plecările lui Andrei Cristea, Valentin Simion, Alin Liţu şi Bogdan Panait. Lovitura a venit din participarea echipei în grupele Ligii Campionilor. Gigi Becali încasa 8.421.000 de euro, după ce „roş-albaştrii” au reuşit să termine pe locul 3 în grupă şi să mai joace o dublă cu Sevilla, în 16-imile Cupei UEFA.

11.871.000 de euro a câştigat Gigi Becali în sezonul 2006-2007

2007-2008: Gigi Becali, vânzări importante

FCSB a mai obţinut o calificare în grupele Ligii Campionilor şi în sezonul 2007-2008, iar performanţa a fost premiată cu 7.840.000 de euro. Faţă de stagiunea precedentă, Gigi Becali a scos o sumă mult mai mare din vânzarea de jucători, iar piesa de rezistenţă a fost Cyril Thereau, cedat la Anderlecht pentru 2.900.000 de euro. Când s-a tras linie după cele două perioade de mercato, FCSB încasase 5.650.000 de euro din transferuri.

13.490.000 de euro a câştigat Gigi Becali în sezonul 2007-2008

Transferurile încep să se facă pe bani grei

2008-2009: Rădoi a adus 6.000.000 de euro

Al treilea sezon consecutiv cu grupe Champions League a adus un nou jackpot, chiar dacă mai mic decât în anii anteriori. FCSB a încasat 6.880.000 de euro pentru că a stat la masa bogaţilor, dar Gigi Becali a dat lovitura cu transferurile. Într-un singur sezon, „roş-albaştrii” au încasat 10.200.000 de euro, iar vânzarea lui Mirel Rădoi la Al Hilal, pe 6.000.000 de euro, a adus primul record pentru FCSB.

17.080.000 de euro a câştigat Gigi Becali în sezonul 2008-2009

2009-2010: Decădere financiară la FCSB

Cu trei ani de grupe Champions League în spate, FCSB s-a trezit în Europa League, unde premiile erau mult mai mici. Echipa a ajuns în faza grupelor, dar nu a reuşit să facă pasul spre primăvara europeană, astfel că în conturi au intrat doar 1.774.000 de euro. Nici transferurile nu au mai adus sume importante. Cu şapte jucători vânduţi, printre care Dorin Goian la Palermo, Gigi Becali a primit doar 3.900.000 de euro.

5.674.000 de euro a câştigat Gigi Becali în sezonul 2009-2010

2010-2011: Din nou peste 10.000.000 de euro

FCSB a prins din nou grupele Europa League şi şi-a tras partea leului cu ajutorul market-pool-ului. Faţă de sezonul anterior, echipa lui Gigi Becali a încasat 3.784.000 de euro de la UEFA. Bani importanţi au venit şi din transferuri, mai ales după ce Bogdan Stancu a fost cumpărat de Galatasaray cu 5.000.000 de euro. Alţi 2.310.000 de euro au venit după ce Ovidiu Petre, Alexandru Tudose, Juan Carlos Toja, Octavian Abrudan, Ricardo Pedriel, Mihăiţă Pleşan, Dorel Stoica şi Ducu Ninu.

11.094.000 de euro a câştigat Gigi Becali în sezonul 2010-2011

2011-2012: Sezon financiar modest

Încă un sezon cu grupe Europa League, ba chiar cu o calificare în 16-imile de finală, nu a adus o sumă impresionantă în conturile FCSB-ului. Vorbim de 3.451.000 de euro, mai puţin decât în stagiunea precedentă, când echipa nu a trecut de grupe. Nici transferurile nu au mai fost răsunătoare, iar Gigi Becali a încasat 1.750.000 de euro. Cea mai mare parte din sumă a venit după plecările lui Bănel Nicoliţă (Saint-Etienne) şi Pablo Brandan (Lioaning), ambele cu câte 700.000 de euro.

5.201.000 de euro a câştigat Gigi Becali în sezonul 2011-2012

2012-2013: Cel mai slab sezon la vânzări

După o pauză de şapte ani, FCSB câştiga în sfârşit campionatul, dar termina sezonul cu o sumă infimă venită din transferuri. Andrei Dumitraş a fost cedat la Ceahlăul Piatra Neamţ, iar Gigi Becali primea 100.000 de euro în schimbul jucătorului. Lucrurile au stat mai bine în Europa League, unde FCSB a ieşit din grupe, a eliminat-o pe Ajax în 16-imile de finală şi s-a oprit în optimi, după dubla cu Chelsea. Performanţa europeană a adus 4.693.000 de euro.

4.793.000 de euro a câştigat Gigi Becali în sezonul 2012-2013

UEFA, „sponsorul” FCSB

2013-2014: Jackpot-ul din Champions League

De departe, sezonul 2013-2014 a fost cel mai bun pentru FCSB şi Gigi Becali. Echipa antrenată pe atunci de Laurenţiu Reghecampf s-a calificat în grupele Ligii Campionilor, ceea ce a adus 16.003.000 de euro în conturile clubului. În plus, „roş-albaştrii” au vândut bine, iar transferurile au mărit suma veniturilor cu 13.000.000 de euro. Mutarea lui Vlad Chiricheş la Tottenham, în schimbul a 9.000.000 de euro, a fost marea lovitură dată de Gigi Becali de când preluase echipa.

29.003.000 de euro a câştigat Gigi Becali în sezonul 2013-2014

2014-2015: Încă un sezon bun la transferuri

FCSB a stat din nou bine la vânzarea de jucători, aproape ca în sezonul precedent. Din transferuri, Gigi Becali a câştigat 12.600.000 de euro şi, din nou, o echipă din Premier League a adus grosul banilor. a fost cumpărat de Southampton, iar englezii au plătit 6.800.000 de euro pentru fundaşul central. În Europa, FCSB a ratat dramatic calificarea în grupele Ligii Campionilor, după dubla cu Ludogoreţ, şi a ajuns în Europa League, unde s-a oprit în grupe. Pentru acest parcurs, echipa lui Gigi Becali a încasat 2.653.000 de euro.

15.253.000 de euro a câştigat Gigi Becali în sezonul 2014-2015

2015-2016: Printre cele mai slabe sezoane

Un nou rateu în Liga Campionilor, peste care s-a suprapus eliminarea în play-off-ul Europa League, a făcut ca suma venită de la UEFA să fie una dintre cele mai mici din ultimii ani. Din cupele europene, FCSB a încasat doar 950.000 de euro. Nici din transferuri nu au mai venit banii de altădată. Singura mutare cu plus financiar a fost plecarea lui Cristi Tănase la Tianjin Teda pentru 1.000.000 de euro.

1.950.000 de euro a câştigat Gigi Becali în sezonul 2015-2016

2016-2017: Record din transferuri

Gigi Becali a dat marea lovitură în sezonul 2016-2017, când a încasat 16.950.000 de euro din transferuri. De departe, cea mai profitabilă mutare a fost plecarea lui Nicuşor Stanciu la Anderlecht pentru 9.700.000 de euro. Bani au venit şi din Europa, după ce FCSB a fost eliminată în play-off-ul Ligii Campionilor, ceea ce aduce o sumă importantă, şi a jucat apoi în grupele Europa League. De la UEFA, „roş-albaştrii” au primit 7.462.000 de euro.

24.412.000 de euro a câştigat Gigi Becali în sezonul 2016-2017

2017-2018: A doua cea mai mare sumă de la UEFA

Din nou, FCSB s-a oprit în play-off-ul Ligii Campionilor şi şi-a continuat aventura în grupele Europa League. Calificarea în 16-imile de finală, unde a fost eliminată de Lazio, a adus un plus financiar de 9.883.000 de euro, al doilea cel mai important câştig european de când Gigi Becali a preluat echipa. Din transferuri, FCSB a primit 3.990.000 de euro, după ce Florin Niţă, Fernando Boldrin, Jugurtha Hamroun şi Cătălin Golofca au fost vânduţi.

13.873.000 de euro a câştigat Gigi Becali în sezonul 2017-2018

Declinul sportiv şi revenirea în topul banilor

2018-2019: Începe seria neagră europeană

După ani în care grupele europene erau o obişnuinţă pentru FCSB, stagiunea 2018-2019 a deschis lanţul necalificărilor. Implicit, mai puţini bani de la UEFA. Ratarea accederii în grupele Europa League a avut un impact imediat şi echipa a încasat 840.000 de euro. Din transferuri, Gigi Becali s-a ales cu 4.400.000 de euro, iar cele mai importante mutări au fost plecările lui Constantin Budescu şi Denis Alibec.

5.240.000 de euro a câştigat Gigi Becali în sezonul 2018-2019

2019-2020: Sezon modest pentru Gigi Becali

FCSB a ratat iar calificarea în grupele Europa League, însă de această dată a încasat 1.080.000 de euro de la UEFA. Nici transferurile nu au mers la fel ca în trecut, iar Gigi Becali a încasat 2.700.000 de euro. Din această sumă, cea mai mare parte a venit din vânzarea lui Romario Benzar la Lecce.

3.780.000 de euro a câştigat Gigi Becali în sezonul 2019-2020

2020-2021: Transferul record al lui Dennis Man

În plină pandemie, când criza financiară atinsese şi fotbalul, Gigi Becali a făcut cea mai bună afacere. În ianuarie 2021, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK, iar în conturile clubului au intrat 13.000.000 de euro, cea mai mare sumă primită de o echipă din România pentru un transfer. Pe lângă aceşti bani, alţi 350.000 de euro au venit după ce au fost cedaţi Sergiu Buş şi Adrian Petre. În Europa, FCSB a ieşit încă din turul 3 preliminar al Europa League, ceea ce a însemnat un plus financiar de doar 780.000 de euro.

14.130.000 de euro a câştigat Gigi Becali în sezonul 2020-2021

2021-2022: Dezastru în Conference League

Sezonul trecut a fost cel mai negru din istoria FCSB. Eliminată în turul 2 din Conference League, de Şahtior Karagandy, formaţia lui Gigi Becali s-a ales cu doar 350.000 de euro. Balanţa a fost salvată de transferuri. După ce l-a vândut pe Olimpiu Moruţan şi l-a împrumutat pe Gabriel Simion, FCSB a încasat 4.200.000 de euro. După aceste sezoane nefaste, Gigi Becali a început să susţină, în repetate rânduri, că vrea să oprească investiţiile în fotbal.

4.550.000 de euro a câştigat Gigi Becali în sezonul 2021-2022

2022-2023: Revenirea în grupele europene

După trei sezoane europene negre, FCSB a prins un loc în grupele Conference League. Obiectivul setat de Gigi Becali a fost să obțină de la UEFA peste 10 milioane de euro, dar socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Cu doar două puncte obținute într-o grupă cu West Ham, Anderlecht și Silkeborg, La capitolul transferuri, după ce s-a terminat perioada de mercato din vară, FCSB a câştigat 3.000.000 de euro, după ce Florin Tănase a ajuns la Al Jazira.

7.384.500 de euro a câştigat Gigi Becali, până în prezent, în sezonul 2022-2023

Gigi Becali a câștigat aproape 200 de milioane de euro de când e în fotbal, dar spune că e pe minus

Adunând sumele încasate de Steaua/FCSB în ultimii 20 de ani, de când Gigi Becali a devenit patron, ajungem la un total de aproape 200 de milioane de euro. Mai exact 194.377.500 de euro!!! Lucru confirmat și de latifundiar într-o intervenție la TV, dar care a precizat apoi că și în aceste condiții tot este pe minus.

„Am câştigat 200 de milioane de euro. Eu am câştigat 200 de milioane din transferuri, nu aţi văzut? Bine, cheltuielile au fost de 205-206 de milioane. Am băgat în taxe, impozite. Ce vreţi de la mine? Bă, sunt bani 200 de milioane. Am mai dat şi de la mine!”, a spus Gigi Becali.

Cu toate acestea, și doar Dumnezeu, printr-o calificare în grupele Ligii Campionilor, l-ar putea face să se răzgândească.

194.377.500 de euro a câştigat Gigi Becali de când este patron la FCSB