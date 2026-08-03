Lovitura lui Gigi Becali: „Îl ia la FCSB pe omul lui Mihai Rotaru. E foarte bun!” Exclusiv

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În direct la PROFEȚIILE LUI MITICĂ, jurnalistul Horia Ivanovici a dezvăluit că Silviu Bogdan, unul dintre cei mai buni antrenori de juniori din România, e aproape să ajungă la FCSB. Bogdan este cel care a descoperit jucători precum Ștefan Baiaram sau Valentin Mihăilă, dar a plecat cu scandal din Oltenia.

Gigi Becali este aproape să-l aducă la FCSB pe „omul lui Mihai Rotaru”, Silviu Bogdan

„Anderlecht ar fi vrut să dea pe Baiaram peste 4 milioane de euro, dar nu au vrut să-l dea. Cel care l-a descoperit pe Baiaram sau pe Mihăilă, Silviu Bogdan, are 25% din Baiaram”, a explicat Horia Ivanovici. „Eu îl dădeam, mai mult de 4 milioane nu pot lua pe Baiaram”, a intervenit Mitică Dragomir.

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„S-au certat acolo între ei, a plecat Silviu Bogdan, cel ce conducea departamentul de scouting. Nu s-au înțeles la procente. Vrea să-l ia acum Gigi Becali, să-l ia la FCSB pe omul lui Mihai Rotaru, să-l pună șef la scouting”, a explicat Horia Ivanovici. Impresionat de această mutare, Mitică Dragomir a anunțat că acest „transfer” ar putea fi considerat o adevărată lovitură pentru Gigi Becali și FCSB.

„Îl cunosc foarte bine, e un antrenor de centru de copii și juniori în primii trei ai țării. Vai de capul meu, ce pierdere. Ce Dumnezeu, are ochi. Dacă vede un jucător de valoare de 12-13 ani, de ăștia ai nevoie acum în România. Jur”, a punctat Mitică Dragomir la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

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Cine este Silviu Bogdan, „geniul” care a descoperit talente de milioane pe bandă rulantă

Silviu Bogdan era unul dintre cei mai importanți oameni din staff-ul tehnic al Universității Craiova, fiind extrem de apreciat chiar de patronul Mihai Rotaru. După ani întregi în care a adus bani grei clubului din Bănie, managerul departamentului de scouting de la Craiova nu s-ar mai fi înțeles la comisioane cu cei din conducerea oltenilor.

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De-a lungul timpului, Silviu Bogdan a descoperit „perle” precum , cu mențiunea că Bogdan deține 25% din drepturile federative ale extremei. Bogdan ar fi fost nemulțumit pentru că oltenii nu au vrut să-l vândă cu milioane grele pe Ștefan Baiaram în Belgia sau în alte țări din afară și astfel a ratat un comision uriaș.

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, iar Bogdan ar fi primit un sfert. Doar că patronul Rotaru a cerut 7 milioane, iar belgienii s-au retras imediat de la masa negocierilor. În ultimii ani, Silviu Bogdan ar fi încasat peste 2 milioane de euro din comisioane după ce clubul din Craiova a vândut jucători pe care el i-a descoperit.