Lovitură majoră după modelul Șucu! Șeful clubului din SuperLigă tocmai a preluat o echipă în campionatul unde se investesc sute de milioane de euro: „Numai stadionul a costat 40”

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Octavian Moraru se pregătește să devină manager sportiv al clubului din Radom, oraș aflat la 100 de kilometri de Varșovia. Moraru va lucra în paralel pentru Radomiak și pentru Oțelul. Va asigura managementul ambelor formații. Astfel, Octavian devine al doilea om din fotbalul românesc după Dan Șucu, patron la Rapid și la Genoa, care controlează simultan două echipe din țări diferite. FANATIK încă de la finalul lunii septembrie.

În ultimele săptămâni, președintele lui Radom și Moraru s-au vizitat reciproc și au discutat intens despre forma de colaborare pe care o vor aplica. Oficialul polonez a mers la Galați, iar Moraru a asistat la partidele lui Radom cu Motor Lublin și Wisla Plock. Dialogurile au fost productive și părțile au ajuns la un consens.

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Moraru, a doua oară la Radom. El a promovat echipa în prima ligă

Pe 30 septembrie, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, Moraru detalia diferențele dintre fotbalul polonez și cel românesc. Recunoștea că este atras de varianta revenirii la Radom, unde a lăsat lucruri neterminate după ce a transformat echipa dintr-una de ligă secundă într-o prezență consolidată în prima divizie.

Autoritățile locale au investit aproape 40 de milioane de euro într-o arenă nouă, în timp ce alte 17 milioane s-au dus către o bază modernă de pregătire. „Fotbalul din Polonia s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani. Când am mers la Radomiak prima dată, era o echipă mică, în liga secundă. Nu avea nici teren de antrenament și juca pe un stadion vechi. După intrarea în prima ligă, s-a ridicat un stadion nou, în care s-au investit 40 de milioane de euro. Ministerul Sportului a contribuit și el cu fonduri și s-au făcut, cu 17 milioane de euro, facilitățile de pregătire”, a dezvăluit Moraru pentru FANATIK.

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„Dacă vom putea uni cele două proiecte, Oțelul și Radomiak, într-o structură și mai mare, să facem mai mult… Vom vedea. În ultimii ani, Radomiak n-a mai fost pe profit, nu s-au mai făcut transferurile din trecut. De aceea, probabil, se dorește din nou colaborarea cu noi”, a mai spus Moraru acum 3 săptămâni. Radom contează pe un buget de 9,5 milioane de euro. Este cel mai mic din prima ligă poloneză, dar în România ar fi unul de cupe europene. și dezvoltarea tool-urilor de marketing după modelele de succes din vestul Europei au adus încasări tot mai mari pentru cluburi. Numai din bilete, Radom a obținut două milioane de euro sezonul trecut.

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Radomiak se teme de retrogradare: locul 16 după 11 etape

Moraru revine la Radomiak într-un moment dificil. După 4 înfrângeri consecutive, a căzut pe loc de retrogradare, 16. Numai Slask și Rakow stau mai rău. Radomiak a obținut 8 puncte în 11 etape. Kopic și Florentin Petre sunt pe 15 cu Wieczysta Cracovia, tot cu 8 puncte, dar cu golaveraj mai bun. Radomiak a marcat de doar 9 ori și a primit 24 de goluri.

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