Lovitură majoră în vestiarul lui U Cluj: Dan Nistor s-a supărat și vrea să plece! FANATIK a aflat toate detaliile

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Nu este prima dată când Dan Nistor (38 de ani) e supărat din cauza statutului său. Însă de această dată lucrurile par să fie mai serioase decât în trecut. Din informațiile FANATIK, Nistor le-a spus coechipierilor săi că va căuta o soluție în iarnă. Mijlocașul mai are contract cu Universitatea până în vara lui 2027.

Dan Nistor nu mai este om de bază pentru Bergodi

În acest sezon, Nistor a fost titular de 9 ori în SuperLigă. În alte două rânduri a intrat de pe bancă. Dar în 4 din ultimele 5 runde, fie a rămas rezervă neutilizată, fie n-a prins nici măcar lotul de meci. Nistor a fost ignorat în duelurile cu Rapid, FC Argeș, Corvinul și FCSB. A revenit ca titular contra lui Csikszereda, pe 7 noiembrie, dar a fost primul schimbat, după doar 60 de minute, alături de Pedro Pinho.

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Dacă sezonul trecut a terminat cu 8 goluri și 7 pase decisive, de la startul campaniei actuale Nistor n-a punctat deloc. Și-a trecut, însă, în cont 3 assist-uri. În rotația din spatele vârfului Lukic sau Aliev, Bergodi preferă un trio mobil, pentru care alege în ultimul timp dintre Ștefănescu, Macalou, Stanojev, Mendy șu Drammeh. Nistor simte că îi este din ce în ce mai dificil să-și recapete locul, iar o despărțire este posibilă în cazul în care-și va găsi o echipă care să-i garanteze un rol central. Nistor câștigă în prezent 13.000 de euro pe lună, .

Nistor este jucătorul cu cele mai multe meciuri jucate din istoria primei ligi

Din informațiile FANATIK, Nistor a dat mai multe semne că simte o relație consumată între el și U Cluj. Obișnuiește să părăsească vestiarul rapid după meciuri și evită atenția media indiferent de rezultate. Venit pe Cluj Arena de la Craiova, în februarie 2023, Nistor a strâns 151 de meciuri în tricoul lui U. Doar la Pandurii are mai multe, 198. Dar realizările pe care le-a avut în Ardeal nu se compară cu statisticile de la nicio altă echipă.

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În total, Nistor are 39 de goluri și 30 de pase decisive pentru U Cluj. La Craiova a marcat de 15 ori și a dat 18 assist-uri în 123 de apariții, iar pentru Dinamo a înscris de 18 ori și a oferit 41 de pase decisive în 105 jocuri. În carieră, a trecut pe la AS Rucăr, Inter Curtea de Argeș, Dacia Mioveni, Pandurii, Evian, Dinamo, CFR Cluj, Craiova și U Cluj. A fost în echipa campionatului de două ori, în 2018-2019 și 2019-2020.

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