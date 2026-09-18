Lovitură majoră pentru FCSB: o rivală din SuperLiga face totul să-l aducă pe Stanciu. Exclusiv

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În mesajele pe care le-a transmis apropiaților, căpitanul echipei naționale a fost clar. Vrea să se întoarcă în România după aventura pe care o trăiește acum în Asia. Iar echipa care e poziționată cel mai bine într-o eventuală „licitație” pentru serviciile mijlocașului este U Cluj, și nu FCSB, ultima echipă la care Nicu a jucat în România.

Din informațiile FANATIK, șefii clubului ardelean au ținut aproape de Stanciu în ultimul an și sunt siguri că au cea mai bună șansă de a-l convinge să aleagă oferta venită de pe Cluj Arena. Stanciu ar dori să se și stabilească la Cluj după ce-și va încheia cariera profesionistă. Același scenariu ar urma să-l aducă și pe Andrei Burcă (33 de ani) la Universitatea. Fundașul are contract tot în China, la Yunnan Yukun, până la sfârșitul lui decembrie. Discuțiile concrete dintre Stanciu și U Cluj vor fi reluate în următoarele luni, după finalul sezonului din China.

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Stanciu e legat de chinezi până în 2027

Nicolae Stanciu are 9 goluri și 4 pase decisive în 23 de partide jucate pentru Dalian. După cele 26 de etape disputate din acest campionat, Dalian Yingbo este a doua în China, în spatele lui Chengdu, care are un avans confortabil, de 12 puncte. În China se joacă după sistemul primăvară-toamnă, deci cluburile se pregătesc de ultimul sprint al campaniei.

Stanciu , după o jumătate de an fără realizări la Genoa. Este la a doua experiență în China, după cea de la Wuhan Three Towns, alături de care a și câștigat titlul. În CV-ul său mai sunt cluburi ca Anderlecht, rivalele din Praga – Slavia și Sparta, precum și Al Ahli și Damac din Arabia Saudită. Stanciu mai are contract cu chinezii până în 2027, dar există clauze în baza cărora ar putea fi rupt mai devreme.

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Înainte de plecarea lui Dennis Man la Parma, în 2021, pentru 12,5 milioane de euro, Stanciu a deținut recordul de transfer extern pentru un jucător provenit din SuperLigă. Mutarea sa de la FCSB la Anderlecht s-a închis în schimbul a 11 milioane de euro (bonusuri incluse), în 2016.

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Denis Drăguș îl cheamă pe Stanciu la FCSB: „Am vorbit. Aș vrea să fie aici, lângă mine”

Transferul-vedetă al verii pentru FCSB, Denis Drăguș, crede că Stanciu ar aduce un plus considerabil de calitate în lotul roș-albaștrilor.

„Stanciu e într-o formă foarte bună. Clar, aș vrea să fie aici, lângă mine. Am vorbit și sunt fericit că are sprijin mare din partea fanilor în China. Important e să ia maximum din fiecare experiență pe care o trăiește. Mă bucur pentru el. E bine pentru echipa națională, pentru el personal și îi doresc tot binele„, a comentat Drăguș pentru FANATIK.

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În România, Stanciu a trecut pe la Alba Iulia și FC Vaslui, înainte să semneze cu actuala FCSB, în 2013.