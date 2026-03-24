Lovitura pe care a dat-o CFR Cluj: și-a adus gratis jucător din Serie A! Exclusiv

Mihai Popa (25 de ani) a revenit la CFR Cluj în această iarnă, fiind cedat gratis de gruparea italiană Torino, cu care goalkeeper-ul mai avea contract până în vara acestui an. Președintele „feroviarilor”, Iuliu Mureșan, a dezvăluit într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA detaliile mutării efectuate de CFR.

CFR Cluj l-a adus gratis pe Mihai Popa de la Torino

Mihai Popa a evoluat în sezonul trecut pentru CFR Cluj, sub formă de împrumut de la Torino, înainte de a reveni în Italia. Din nefericire pentru goalkeeper-ul român, acesta a fost rezervă neutilizată la toate meciurile disputate de gruparea italiană în prima parte a sezonului, așadar acesta și-a dorit să joace din nou. CFR avea nevoie de un portar după plecarea lui Otto Hindrich la Legia și a ajuns la un acord cu Torino, care l-a cedat gratis pe Popa. „Popa este un portar foarte bun, a avut nevoie de câteva meciuri de adaptare, pentru că la Torino a fost antrenat la cel mai înalt nivel, dar nu a jucat.

Oricărui jucător îi trebuie jocuri, situații reale din meci. Primele două-trei meciuri a avut nevoie de o perioadă de adaptare, dar se vede valoarea lui și de ce l-am adus la CFR. (n.r. l-ați luat gratis) Da, da. Nu e împrumutat, lui îi expira contractul în vară. Ni l-au dat nouă și rămâne. A fost o conjunctură favorabilă nouă, noi de mult l-am vrut”, a declarat Iuliu Mureșan la FANATIK SUPERLIGA. .

Care a fost elementul esențial în revenirea lui Mihai Popa la CFR Cluj

Iuliu Mureșan a dezvăluit că dorința lui Mihai Popa de a reveni la CFR a fost esențială pentru ca mutarea să se finalizeze. „Nu am fi reușit dacă nu ar fi vrut el foarte mult. Singura lui opțiune era să vină la CFR, nu a ezitat și nu a răspuns la nicio altă solicitare. Și-a dorit foarte mult să vină la CFR. Datorită antrenorului nostru de portari, datorită unor componenți ai echipei care sunt în relații bune cu el.

Se vede în jocul pe care îl prestează că și-a dorit foarte mult să revină la CFR. E și portar de reflex. Deși are 1,90 înălțime, are agilitatea foarte bună, e foarte rapid. E un portar foarte bun, are toate calitățile ca să mai și crească în valoare jucând. Sunt convins că va fi și mai bun peste 2-3 etape. E și un băiat bun și de caracter”, a afirmat președintele CFR-ului după , în care Popa și-a salvat echipa cu o intervenție fabuloasă la un șut trimis de Onea.

La ce echipe a mai evoluat Mihai Popa

Crescut în academia Farului și a Viitorului, înainte ca grupările să fuzioneze, Mihai Popa a debutat la nivel de seniori pentru Farul, care juca atunci în divizia secundă. După experiențe la Astra Giurgiu, Rapid și FC Voluntari, Popa a semnat în 2023 cu gruparea italiană Torino, pentru care nu a evoluat însă în vreun meci oficial. În sezonul 2024-2025, portarul a fost împrumutat la CFR Cluj, grupare la care a revenit în acest an.

