Sport

Lovitura pe care a primit-o Daniel Pancu cu 3 zile înainte de derby-ul FCSB – Rapid. Exclusiv

Cristian Măciucă
22.10.2026 | 11:57
Lovitura pe care a primito Daniel Pancu cu 3 zile inainte de derbyul FCSB Rapid Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Lovitura pe care a primit-o Daniel Pancu cu 3 zile înainte de derby-ul FCSB - Rapid. FOTO: Fanatik
Daniel Pancu a primit o lovitură grea în săptămâna premergătoare derby-ului FCSB - Rapid. Unul dintre cei mai importanți fotbaliști din lotul giuleștenilor nu va putea juca în meciul de pe Arena Națională
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Daniel Pancu (49 de ani) a primit o veste proastă înaintea derby-ului FCSB – Rapid, programat sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00. Tehnicianul giuleștenilor a sperat până în ultima clipă că va recupera unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, însă șansele ca acesta să evolueze pe Arena Națională sunt aproape de zero.

Daniel Pancu nu îl va avea pe Cătălin Vulturar la derby-ul FCSB – Rapid

Rapid e pe val în SuperLiga. După cinci etape în care a obținut numai victorii, echipa lui Daniel Pancu e pe locul 2, cu 27 de puncte, la două lungimi de liderul Dinamo. Înaintea confruntării cu FCSB, în care pornește cu prima șansă, formația de sub Podul Grant nu va putea conta, cel mai probabil, pe unul dintre oamenii săi de bază.

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FANATIK a aflat în exclusivitate că Daniel Pancu a sperat până miercuri, 21 octombrie, că îl va putea recupera pe Cătălin Vulturar pentru marele derby cu FCSB. Mijlocașul în vârstă de 22 de ani continuă însă să aibă probleme medicale, iar șansele ca acesta să fie disponibil pentru partida de sâmbătă sunt aproape nule.

Absența căpitanului naționalei României U21 reprezintă o lovitură importantă pentru antrenorul Rapidului. Vulturar este unul dintre fotbaliștii esențiali în angrenajul giuleștenilor, iar prezența sa schimbă considerabil modul în care funcționează mijlocul terenului. Până la accidentarea suferită la echipa națională de tineret, Vulturar bifase toate primele zece partide ale Rapidului în actualul sezon al SuperLigii, devenind o piesă de bază în primul „11”.

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De ce Vulturar e om de bază la mijlocul terenului

Importanța lui Cătălin Vulturar pentru Rapid nu ține doar de faptul că mijlocașul îndeplinește regula U21. Fotbalistul oferă un plus de mobilitate și dinamism în centrul terenului. Internaționalul U21 scontribuie atât la faza defensivă, cât și la construcția acțiunilor de atac. În absența sa, Daniel Pancu a apelat la Chec Bebel Doumbia (18 ani), un fotbalist cu un profil diferit.

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Mijlocașul din Burkina Faso oferă mai multă forță fizică și consistență în duelurile de la mijlocul terenului, însă nu are aceleași caracteristici în ceea ce privește mobilitatea și implicarea în construcție. Tocmai de aceea, Daniel Pancu și-ar fi dorit enorm să-l aibă pe Vulturar la dispoziție pentru derby-ul cu FCSB, în care lupta de la mijlocul terenului poate avea un rol decisiv.

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Cum s-a accidentat Cătălin Vulturar

Cătălin Vulturar s-a accidentat în timpul partidei dintre Cipru U21 și România U21, disputată la finalul lunii septembrie și câștigată de „tricolorii mici” la scor de neprezentare. Mijlocașul, care e și căpitanul naționalei de tineret, și-a prins piciorul în gazon și a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 72, ajutat de membrii staff-ului medical.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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